Allagamenti nel grattacielo di piazza Dante, Ireti al lavoro sul progetto definitivo

Genova. Un problema strutturale alla rete idrica mista sotto Torre Piacentini, lo storico grattacielo di piazza Dante, da tempo crea disagi in caso di forti piogge. Tempo fa, in occasione di un temporale, l’acqua caduta era filtrata da Carignano ai fondi di via Delle Casaccie, allagando fino a 40 centimetri i vani di servizio di ascensori e quadri elettrici.

Un problema, aumentato dal fatto che le tubature dell’acquedotto, in quella parte della città, sono incastonate all’interno del cemento armato del tunnel di via Delle Casaccie, con quindi una difficoltà di intervento estrema da parte di Ireti, la società del gruppo Iren che si occupa della manutenzione dell’infrastruttura.

Le criticità del “grattacielo”, un edificio costruito tra gli anni Trenta e Quaranta, alto oltre 30 piani, e dove vivono e lavorano migliaia di persone, sono al centro di un progetto complesso di sistemazione che Ireti metterà in campo nei prossimi mesi. “Ultimamente abbiamo risolto in parte con un intervento provvisorio, ma ora parte la progettazione definitiva, che sarà estremamente impattante e complicata”, ha spiegato in commissione consiliare in Comune Marco Fiorini, direttore del servizio idrico di Ireti.

La questione è seguita anche dalla direzione Opere pubbliche del Comune di Genova. Il dirigente Giuseppe Vestrelli conferma: “Questa vicenda merita molta attenzione, c’è stato anche un esposto in procura per i disagi scaturiti da questa criticità – racconta – al momento è stato realizzato un bypass provvisorio per cui non si hanno più perdite all’interno dell’intercapedine del grattacielo”

“Ma la fognatura esistente era inglobata dentro il cemento armato del tunnel di via delle Casaccie – aggiunge – ed è praticamente impossibile fare manutenzione, da aprile dell’anno scorso Ireti lavora su questo intervento”.

Non sarà questione di pochi giorni, ma prossimamente piazza Dante sarà interessata da un nuovo grande cantiere per risolvere il problema una volta per tutte.