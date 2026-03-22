Genova. Weekend dedicato al ciclismo anche a Genova, dove domenica 22 marzo arriva la seconda edizione del Giro dell’Appennino femminile.

Alla luce della competizione gli uffici comunali hanno messo a punto un piano di modifiche alla viabilità che interessa diversi municipi cittadini, dalla Valpolcevera al Medio Levante, passando per il Medio Ponente e il Centro Ovest.

Valpolcevera e aree limitrofe (Municipio V e VI)



Dalle ore 8.00 alle 16.00 divieto di fermata e sosta in: via Campomorone (tratto nel Comune di Genova), via Gallino (tra il confine con Mignanego e l’intersezione con via Campomorone e via Del Canto), via al Santuario di Nostra Signora della Guardia (tra il confine con Ceranesi e via degli Artigiani), via Ugo Polonio lato ponente (tra via Massuccone Mazzini e via Trasta), via 30 Giugno 1960 lato ponente.

Dalle ore 13.45 scatta il divieto di transito veicolare su via Campomorone e via Gallino.

Dalle ore 14.15 stop alla circolazione anche su via al Santuario di Nostra Signora della Guardia, via degli Artigiani, via Ugo Polonio, via San Donà di Piave, via 30 Giugno 1960, via Tea Benedetti e via della Superba, oltre alla rotatoria San Giovanni d’Acri e alla strada Guido Rossa in direzione levante.

Centro Ovest e viabilità portuale (Municipio II)



Dalle ore 14.15 di domenica divieto di transito anche su lungomare Canepa in direzione levante, compreso il Ponte Elicoidale fino all’imbocco della strada Aldo Moro (Asse 6), in deroga all’ordinanza vigente.

Medio Levante – zona di arrivo (Municipio VIII)



Dalle ore 18.00 di sabato 21 marzo alle 17.30 di domenica divieto di sosta con rimozione forzata in corso Marconi su entrambe le carreggiate (eccetto mezzi della manifestazione).

Dalle ore 2.00 alle 18.00 di domenica divieto di sosta in: corso Italia (tra corso Marconi e via Piave), via Casaregis (carreggiata lato ponente e centro tra via San Pietro alla Foce e corso Marconi, e lato levante tra salita Vignola e via Ruspoli), via Podgora (tra civico 5 e corso Italia).

Dalle ore 7.00 alle 19.00 divieto di transito in corso Marconi (tra rotatoria 9 novembre 1989 e corso Italia), con l’eccezione della carreggiata lato monte tra piazza Rossetti e la rotatoria 9 novembre 1989, che resterà percorribile. Stop anche in via Rimassa, carreggiata lato ponente, tra via Morin e corso Marconi.

Dalle ore 7.00 alle 18.00 divieto di attraversamento pedonale in corso Marconi, tra la rotatoria 9 novembre 1989 e corso Italia.

Dalle ore 9.00 alle 18.00 divieto di transito in corso Italia (tra corso Marconi e via Piave) e in via Casaregis lato ponente (tra via San Pietro alla Foce e corso Marconi). Nella stessa fascia oraria senso unico alternato in via Podgora.

Dalle ore 14.30 alle 17.30 ulteriore stop alla circolazione in: rotatoria 9 novembre 1989 (con inversione del senso di marcia nel ramo lato monte), strada Aldo Moro, corso Marconi lato monte (tra piazza Rossetti e la rotatoria), piazza Rossetti lato ponente (tra via Gestro e corso Marconi). Nella stessa fascia oraria senso unico alternato in via dei Pescatori, con obbligo di stop e svolta a destra verso viale Brigate Partigiane.

Durante tutta la manifestazione sarà garantito, compatibilmente con le esigenze organizzative, l’accesso ai residenti e il deflusso dei veicoli in sosta nelle aree interessate, oltre agli attraversamenti pedonali nei punti consentiti sotto la gestione della polizia locale.