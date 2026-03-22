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La gara

Giro dell’Appennino donne, la ciclista Silvia Persico trionfa nella seconda edizione

Persico, 28 anni, è una ciclocrossista che gareggia per l'UAE Team ADQ. Nella specialità del ciclocross ha vinto, ai campionati del mondo 2022 a Fayetteville

Generico marzo 2026

Genova. La ciclista Silvia Persico ha vinto il Giro dell’Appennino Donne, seconda vittoria rosa nel ciclismo in due giorni dopo quella della Milano-Sanremo.

Persico, 28 anni, è una ciclocrossista e ciclista su strada italiana che gareggia per l’UAE Team ADQ. Nella specialità del ciclocross ha vinto, ai campionati del mondo 2022 a Fayetteville, l’oro nella staffetta a squadre (evento test) e il bronzo individuale Elite; si è inoltre aggiudicata il titolo italiano Elite 2022 a Variano.

“Il ciclismo è promozione costante del territorio, da ex atleta confermo come le grandi manifestazioni siamo un modo per fare crescere il territorio – ha detto la sindaca Silvia Salis – Gli organizzatori hanno detto che mai come quest’anno c’è stata una partecipazione da così tanti paesi. A Genova siamo pronti a ospitare eventi di tutte le dimensioni, vogliamo sostenere lo sport attraverso la promozione del territorio”.

“Regalare al nostro territorio un evento sportivo di questa levatura è un modo per sottolineare l’importanza delle donne  nel mondo sportivo e delle grande atlete che hanno fatto tanto per questo sport, oltre che per conoscere e scoprire il nostro territorio”, ha aggiungo la vicepresidentessa della Regione Simona Ferro.

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