Giro dell’Appennino donne, la ciclista Silvia Persico trionfa nella seconda edizione

Genova. La ciclista Silvia Persico ha vinto il Giro dell’Appennino Donne, seconda vittoria rosa nel ciclismo in due giorni dopo quella della Milano-Sanremo.

Persico, 28 anni, è una ciclocrossista e ciclista su strada italiana che gareggia per l’UAE Team ADQ. Nella specialità del ciclocross ha vinto, ai campionati del mondo 2022 a Fayetteville, l’oro nella staffetta a squadre (evento test) e il bronzo individuale Elite; si è inoltre aggiudicata il titolo italiano Elite 2022 a Variano.

“Il ciclismo è promozione costante del territorio, da ex atleta confermo come le grandi manifestazioni siamo un modo per fare crescere il territorio – ha detto la sindaca Silvia Salis – Gli organizzatori hanno detto che mai come quest’anno c’è stata una partecipazione da così tanti paesi. A Genova siamo pronti a ospitare eventi di tutte le dimensioni, vogliamo sostenere lo sport attraverso la promozione del territorio”.

“Regalare al nostro territorio un evento sportivo di questa levatura è un modo per sottolineare l’importanza delle donne nel mondo sportivo e delle grande atlete che hanno fatto tanto per questo sport, oltre che per conoscere e scoprire il nostro territorio”, ha aggiungo la vicepresidentessa della Regione Simona Ferro.