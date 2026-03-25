Giove e Luna protagonisti il 27 marzo all’Osservatorio del Righi

Genova. Venerdì 27 marzo 2026 apertura dell’Osservatorio Astronomico del Righi alle 21 e alle 22 per l’osservazione di Giove e della Luna con prenotazione obbligatoria con pagamento anticipato.

La visita sarà composta da un pacchetto unico articolato su due diverse attività: animazione al planetario, un viaggio nel Sistema Solare alla scoperta dei pianeti, e osservazione degli astri: in caso di condizioni meteo favorevoli l’osservazione al telescopio del pianeta Giove e della Luna in cupola per gruppi ristretti (max 15 persone per volta). In caso di meteo nuvoloso o pioggia l’osservazione verrà sostituita da una chiacchierata sul funzionamento del telescopio.Il pubblico prenotato seguirà queste due attività in gruppi da 15 persone l’uno per una durata complessiva di circa 60 minuti.

Le attività sono prenotabili in blocco tramite la piattaforma “Eventbrite”, adatta a supportare l’organizzazione di eventi, al link precedentemente indicato.

Gli interessati a prenotare uno o più posti (max 10 per utente) dovranno: collegarsi al link indicato precedentemente per le diverse aperture pubbliche, registrarsi sulla piattaforma Eventbrite, prenotare i posti desiderati (adulti e bambini) nel turno prescelto, pagare anticipatamente tramite carta di credito o PayPal, presentarsi in Osservatorio circa 10 minuti prima del turno prescelto.

Il contributo richiesto è 10 euro per gli adulti e di 8 euro per i bimbi da 0 a 12 anni maggiorato soltanto delle commissioni richieste dalla piattaforma informatica. Saranno ammessi rimborsi soltanto fino a un giorno prima dell’inizio dell’attività ma non per le commissioni richieste dalla piattaforma.

Le prenotazioni si chiudono 3 ore prima dell’inizio delle attività, quindi alle ore 18 di venerdì 27 marzo per il primo turno e alle ore 19 di venerdì 27 marzo per il secondo turno.

Inoltre, nel pomeriggio di venerdì 27 marzo, alle ore 18.15 presso la Casetta Rossa di Via del Peralto 4, verrà presentata una mostra di fotografie astronomiche dei pianeti del Sistema Solare a cura di Marina Costa, Walter Riva e Davide Zambonin, che parleranno anche del loro recente libro “Sistema Solare. Dai pianeti del Sole ai mondi delle altre stelle”. Per questa iniziativa presso la Casetta Rossa l’ingresso è libero e senza prenotazione.