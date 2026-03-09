Giornate Mazziniane 2026, tutto pronto per le commemorazioni

Genova. Domani, martedì 10 marzo, il Comune di Genova inaugura le Giornate Mazziniane con una serie di iniziative dedicate a Giuseppe Mazzini, figura centrale del Risorgimento italiano, nel 154° anniversario della sua morte.

Le commemorazioni inizieranno con la tradizionale deposizione di corone d’alloro in alcuni dei luoghi più significativi legati alla sua memoria: a Palazzo Tursi, in piazzale Mazzini accanto al suo monumento, e presso il Museo del Risorgimento – Casa Mazzini, di via Lomellini 11, dove alle ore 17 è in programma il concerto “Mazzini e l’Opera”, eseguito dal maestro José Scanu. L’appuntamento, a ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili, offrirà al pubblico un’occasione particolarmente suggestiva: il musicista si esibirà infatti utilizzando la chitarra appartenuta allo stesso Giuseppe Mazzini. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 010.5576431 oppure scrivere all’indirizzo e-mail biglietteriarisorgimento@comune.genova.it.

Le celebrazioni proseguiranno martedì 17 marzo alle ore 10, in occasione del 165° anniversario della proclamazione del Regno d’Italia e della Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera, con la solenne cerimonia presso la tomba di Mazzini al Cimitero Monumentale di Staglieno. Anche in questa circostanza è prevista la deposizione di corone d’alloro, accompagnata da interventi delle autorità istituzionali. La cerimonia sarà arricchita dall’esecuzione dell’Inno di Mameli da parte della Filarmonica Sestrese.

L’intero programma di eventi dedicati alla figura di Mazzini è stato realizzato con il supporto dell’AMI – Associazione Mazziniana Italiana.