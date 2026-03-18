Giornata mondiale dell’Acqua, dal gruppo Iren iniziative a Genova e in Liguria

Genova. In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, istituita dalle Nazioni Unite nel 1992 e che ricorre il 22 marzo, il Gruppo Iren promuove in Liguria un programma di attività pensate per valorizzare la risorsa idrica e sensibilizzare cittadini e studenti sul ruolo essenziale del Servizio Idrico Integrato nel territorio.

Le iniziative intendono offrire un’occasione di conoscenza diretta delle infrastrutture e dell’impegno quotidiano del Gruppo e delle società che gestiscono in servizio idrico integrato a Genova, nel Tigullio e in provincia della Spezia – IRETI e Acam Acque -, attraverso visite guidate, percorsi educativi ed escursioni dedicate alla tutela dell’ambiente e alla gestione sostenibile delle risorse.

Il calendario ha preso il via il 17 marzo, con l’apertura straordinaria del Museo dell’Acqua e del Gas di Genova, dove sono previste visite guidate speciali organizzate in collaborazione con Unitre, dedicate agli aspetti storici dell’approvvigionamento e della gestione delle risorse idriche nel territorio genovese.

Seguirà poi, il 18 marzo, la presentazione del nuovo percorso didattico “La fabbrica di acqua pulita” presso il depuratore di Camisano alla Spezia, nato dalla collaborazione tra Eduiren, Acam Acque, Fondazione AMGA e le scuole locali. Il progetto trasforma l’impianto in uno spazio educativo aperto a studenti e cittadini, illustrando con linguaggi accessibili il ciclo di depurazione e l’impegno quotidiano delle professionalità che operano nel servizio idrico.

Nel fine settimana della Giornata Mondiale dell’Acqua è inoltre prevista un’attività di trekking alle sorgenti dell’acquedotto di Celle Ligure (SV), realizzata dal Gruppo in collaborazione con i comuni dell’area (Celle Ligure, Albisola Superiore e Stella), per riscoprire il legame tra le comunità locali e le fonti di approvvigionamento: l’appuntamento è per domenica 22 marzo alle 14.30.

Il percorso di attività sul territorio ligure si chiuderà martedì 24 marzo, a partire dalle 9.00, con una visita all’impianto di potabilizzazione di Prato accompagnata da un’escursione, organizzata con la Federazione dell’Antico Acquedotto, lungo l’Ecosegmento, un percorso arricchito da contenuti divulgativi che illustrano l’evoluzione della gestione dell’acqua e il valore delle infrastrutture civiche.

Le iniziative si inseriscono in un contesto in cui il Servizio Idrico Integrato rappresenta uno dei pilastri del Piano Industriale del Gruppo Iren, che prevede un importante impegno in interventi di rinnovo e ampliamento delle reti, digitalizzazione delle infrastrutture, riduzione delle perdite e potenziamento degli impianti di depurazione e potabilizzazione. Investimenti strategici che permettono di aumentare la resilienza dei territori, garantire continuità e qualità del servizio e rispondere alle sfide poste dai cambiamenti climatici e dalla crescente pressione sulle risorse idriche.

Attraverso il coinvolgimento delle comunità, delle scuole e delle istituzioni locali, IRETI e Acam Acque confermano così la volontà del Gruppo Iren di promuovere una cultura responsabile dell’acqua e di valorizzare un patrimonio infrastrutturale essenziale per la vita quotidiana dei cittadini e per lo sviluppo sostenibile della Liguria.

Il settore idrico costituisce per Iren un asset strategico verso il quale sono stati destinati ingenti investimenti negli ultimi anni e su cui si concentreranno le azioni di crescita e sviluppo previste a piano industriale 2030. Alla Spezia e provincia, il Gruppo, attraverso la controllata Acam, ha investito negli ultimi cinque anni oltre 133 milioni di euro, di cui oltre 12 finanziati da PNRR. Per Genova e Città Metropolitana, nel solo 2025 sono stati investiti nel settore idrico circa 85 milioni di euro, mentre nei prossimi 5 anni, sono previsti interventi per un totale di circa 383 milioni di euro.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti sulle iniziative (anche in caso di maltempo) i cittadini possono consultare il sito del Gruppo Iren e i canali di informazione dei soggetti promotori.