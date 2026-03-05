  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Tigullio

Giornata interazionale della Donna, tutte le iniziative in programma a Sestri Levante

Nel weekend 7-8 marzo incontri, musica, libri e ingresso gratuito per le visitatrici del Museo Archeologico

baia del silenzio sestri levante

Sestri Levante. Entrano le vivo le iniziative per la Giornata Internazionale della Donna promosse dal Comune di Sestri Levante in collaborazione con le associazioni e le scuole del territorio.

Sabato 7 marzo sono in programma due appuntamenti a Palazzo Fascie Rossi – Sala Bo. Alle ore 10.00 la classe 3ª D della Scuola Secondaria di Primo Grado G. Descalzo, coordinata dalla professoressa Federica Brugnoli, presenterà il progetto “Le donne nella storia”, esito di un percorso didattico di approfondimento e ricerca.

Alle ore 18.00 spazio alla musica e all’arte con il concerto-conferenza “Musiciste e artiste nell’Ottocento: composizioni ed esposizioni dalla Liguria a Brera”, inserito nella rassegna “Il Ritmo e il Segno” e curato da Francesca Pensa e Maria Pia Carola.

La giornata di domenica 8 marzo prosegue alle ore 15.30 all’ex Cinema Lux con l’incontro e la presentazione del libro “La vita è un palcoscenico” di Gina Viviani Casanova, a cura di Filippo Parenti, con la collaborazione di Chiara Campopiano e Manuel Caporilli. L’evento è organizzato dall’associazione La Baia delle Favole.

Gli appuntamenti si concluderanno sabato 14 marzo alle ore 21.00 al Convento dell’Annunziata con il Concerto Festa della Donna a cura della Società Filarmonica di Sestri Levante. Il programma musicale renderà omaggio a grandi interpreti e compositori, con brani di Aretha Franklin, Fiorella Mannoia, Barbra Streisand, Matia Bazar, George Gershwin e Mia Martini, in un percorso sonoro che attraversa generi ed epoche, celebrando voci e sensibilità femminili.

Si ricorda che da sabato 7 a domenica 15 marzo, il MuSel-Museo Archeologico e della Città di Sestri Levante offrirà alle visitatrici l’ingresso gratuito e un piccolo omaggio.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.