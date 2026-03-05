Giornata interazionale della Donna, tutte le iniziative in programma a Sestri Levante

Sestri Levante. Entrano le vivo le iniziative per la Giornata Internazionale della Donna promosse dal Comune di Sestri Levante in collaborazione con le associazioni e le scuole del territorio.

Sabato 7 marzo sono in programma due appuntamenti a Palazzo Fascie Rossi – Sala Bo. Alle ore 10.00 la classe 3ª D della Scuola Secondaria di Primo Grado G. Descalzo, coordinata dalla professoressa Federica Brugnoli, presenterà il progetto “Le donne nella storia”, esito di un percorso didattico di approfondimento e ricerca.

Alle ore 18.00 spazio alla musica e all’arte con il concerto-conferenza “Musiciste e artiste nell’Ottocento: composizioni ed esposizioni dalla Liguria a Brera”, inserito nella rassegna “Il Ritmo e il Segno” e curato da Francesca Pensa e Maria Pia Carola.

La giornata di domenica 8 marzo prosegue alle ore 15.30 all’ex Cinema Lux con l’incontro e la presentazione del libro “La vita è un palcoscenico” di Gina Viviani Casanova, a cura di Filippo Parenti, con la collaborazione di Chiara Campopiano e Manuel Caporilli. L’evento è organizzato dall’associazione La Baia delle Favole.

Gli appuntamenti si concluderanno sabato 14 marzo alle ore 21.00 al Convento dell’Annunziata con il Concerto Festa della Donna a cura della Società Filarmonica di Sestri Levante. Il programma musicale renderà omaggio a grandi interpreti e compositori, con brani di Aretha Franklin, Fiorella Mannoia, Barbra Streisand, Matia Bazar, George Gershwin e Mia Martini, in un percorso sonoro che attraversa generi ed epoche, celebrando voci e sensibilità femminili.

Si ricorda che da sabato 7 a domenica 15 marzo, il MuSel-Museo Archeologico e della Città di Sestri Levante offrirà alle visitatrici l’ingresso gratuito e un piccolo omaggio.