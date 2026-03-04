Giornata della donna, venerdì a palazzo Tursi un convegno su parità di genere e Ai

Genova. Venerdì 6 marzo, nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, si terrà il convegno, organizzato dal Comune di Genova, in occasione della Giornata internazionale della donna, sul tema: “Intelligenza Artificiale e Parità di Genere”.

L’evento esplorerà le opportunità e le insidie della rivoluzione digitale, ponendo l’accento sulla necessità di un’IA che sia strumento di inclusione e non di discriminazione: un focus sul futuro tecnologico e sociale della città.

L’incontro intende analizzare come gli algoritmi influenzino la quotidianità e come prevenire che i pregiudizi del mondo reale, i “bias” ovvero le distorsioni cognitive che portano a interpretazioni errate della realtà, vengano cristallizzati e replicati dai sistemi automatizzati.

«L’intelligenza artificiale non è un’entità neutra: è lo specchio dei dati con cui la nutriamo – dichiara l’assessora ai Servizi Educativi e Pari Opportunità del Comune di Genova Rita Bruzzone – Oggi la sfida non è solo tecnologica, ma profondamente culturale. Dobbiamo promuovere un utilizzo intelligente dell’intelligenza artificiale, che significa governare lo strumento per abbattere le barriere di genere, non per innalzarne di nuove. Genova vuole essere in prima fila nel garantire che l’innovazione sia sinonimo di equità, sostenendo una leadership femminile che sappia guidare la trasformazione digitale con consapevolezza e visione inclusiva».

Il programma prevede, alle 14.30, i saluti istituzionali dell’assessora alle Pari opportunità. L’evento, moderato da Laura Testoni dell’Università di Genova, prevede poi una serie di interventi di docenti, ricercatori e del mondo delle imprese: alle 14.45 “Algorithmic Unfairness: l’IA sa fare di tutto, anche discriminare” (Irene Buselli, ricercatrice in Cybersecurity and Reliable AI); alle 15 “Il futuro dell’IA tra innovazione ed equità: evitare che il “bias” diventi sistema” (Rita Bencivenga, esperta in Politiche di genere e innovazione digitale Università di Genova); alle 15.15 “IA e Imprenditoria Femminile: numeri, sfide, opportunità” (Marina D’Andre, Camera di Commercio di Genova); alle 15.30 “Progetto LigurIA: nuove leadership per una IA più inclusiva” (Valentina Canepa, Confindustria Genova); alle 15.45 “Algoritmi Inclusivi: L’AI Act come scudo per la comunità LGBTQ+” (Angela Sebastianelli, Var Group); alle 16 “IA e la sfida della neutralità di genere” (Antonio Monne e Carlo Pesce, GenoVA Makers’ Village APS). In allegato, la locandina dell’evento.