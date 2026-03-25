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Tributo

“Senza fine, Gino”, Nervi ricorda Paoli: l’omaggio sulle vetrine dei negozi fotogallery

Manifesti e volantini per ricordare il cantautore residente nel quartiere

Il Civ Nervi 2005 ricorda Gino Paoli

Genova. La scomparsa del cantante genovese Gino Paoli ha scosso tutto il Paese, e in queste ore sono migliaia le manifestazioni di affetto che si stanno susseguendo per tributare all’artista il riconoscimento per la sua arte e le sue canzoni. 

Nella sua Nervi – Gino Paoli aveva casa e residenza nel quartiere azzurro del borgo del levante genovese – i negozianti del Civ Nervi 2005 hanno oggi esposto cartelli e volantini in ricordo del “concittadino” che ha portato in tutto il mondo anche l’essenza della genovesità, lambita dal mare e costruita tra scogli e montagne.

Senza fine, Gino“, queste le parole scelte per ricordare Paoli, parole prese in prestito dalla famosa canzone interpretata insieme a Ornella Vanoni, scomparsa solo lo scorso novembre, e che ancora una volta ricordano l’affetto dei genovesi per uno degli artisti più iconici della canzone italiana.

Il Civ Nervi 2005 ricorda Gino Paoli
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L’omaggio a Gino Paoli sulle vetrine dei negozi di Nervi
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