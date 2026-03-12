Genova laboratorio sul verde storico: nuovo accordo tra Comune e Università

Genova. Comune e Università uniscono le forze per trasformare Genova in un centro di un progetto di studio e riqualificazione dei giardini storici genovesi.

La giunta comunale ha approvato l’adesione a una proposta di collaborazione con il Dipartimento Architettura e Design (dAD), finalizzata a unire le competenze accademiche e l’azione amministrativa per la protezione e la valorizzazione del verde monumentale della città.

L’accordo, che si concretizza in una convenzione quadro, trasforma i parchi e i giardini storici in un laboratorio a cielo aperto. La sinergia tra i due enti si concentrerà su attività di ricerca scientifica, divulgazione culturale e formazione, con l’obiettivo di definire modelli di gestione sostenibile per un patrimonio che rappresenta un elemento identitario e paesaggistico unico per Genova.

La collaborazione non comporta oneri finanziari diretti per le casse comunali in questa fase di avvio, e permetterà di approfondire la conoscenza dello stato di salute dei giardini e di pianificare interventi di recupero basati su rigorosi criteri filologici e ambientali.

“Con questa delibera poniamo le basi per una gestione scientifica e lungimirante del nostro straordinario patrimonio verde- dice l’assessora all’Urbanistica e al Verde del Comune di Genova, Francesca Coppola – I giardini storici non sono solo aree di svago, ma monumenti vivi che richiedono competenze specifiche per essere preservati e tramandati. La collaborazione con il Dipartimento Architettura e Design dell’Università di Genova ci permetterà di coniugare la tutela storica con le moderne esigenze di sostenibilità urbana, trasformando la ricerca accademica in azioni concrete per la bellezza e il benessere della nostra città”.

Il provvedimento affida ora alla Direzione Manutenzione e Verde il compito di dare esecuzione alla convenzione, che potrà dare vita a successivi accordi attuativi per specifici progetti di intervento sul territorio.