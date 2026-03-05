Genova ospita “Atomi di immaginazione”, la creatività degli studenti incontra la fisica

Genova. L’immaginazione come motore della scoperta scientifica e dell’espressione artistica: è questo il cuore di “Atomi di immaginazione. Giovani talenti creano la scienza”. La V edizione del progetto europeo Art&Science across Italy. L’iniziativa, promossa dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) in collaborazione con il CERN, torna a Genova per celebrare il talento di studentesse e studenti che hanno interpretato i grandi temi della scienza attraverso il linguaggio dell’arte.

L’esposizione sarà ospitata presso la Biblioteca Universitaria di Genova (Via Balbi, 40) dal 6 al 13 marzo 2026.

L’evento inaugurale e la premiazione si terranno venerdì 6 marzo alle ore 11:00. In questa occasione, una giuria di esperti annuncerà le opere vincitrici della tappa genovese della rassegna. Le prime quattro opere saranno esposte alla mostra nazionale di Napoli.

All’inaugurazione interverranno figure di spicco del panorama accademico e scientifico: Federico Delfino, rettore dell’Università di Genova; Mauro Gino Taiuti, Direttore della Sezione INFN di Genova; Marco Pallavicini, Professore ordinario e membro della Giunta Esecutiva dell’INFN e i rappresentanti degli enti partner coinvolti nel progetto.

‘Atomi di immaginazione, giovani talenti creano la scienza’ raccoglierà circa 50 opere realizzate da altrettanti gruppi di studenti con la collaborazione dei loro docenti provenienti da quattro diverse scuole superiori del nostro territorio e il titolo della mostra di quest’anno vuole sottolineare l’importanza dell’immaginazione, che sta alla base dello sviluppo scientifico e della creatività artistica. Anche quest’anno una giuria di esperti avrà il compito di selezionare le opere migliori e quattro di queste verranno mandate a Napoli per essere esposte alla mostra nazionale che si terrà a maggio “, dichiara Fabrizio Ferro coordinatore del progetto per il capoluogo ligure.

Informazioni Utili

• Dove: Biblioteca Universitaria di Genova, Via Balbi, 40

• Quando: Dal 6 al 13 marzo 2026

• Orari di apertura: Lunedì – Venerdì, ore 8:30 – 18:00