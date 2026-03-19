Genova. Il capoluogo ligure accelera sul fronte dell’innovazione climatica e porta nel vivo la Genova Climate Challenge con l’Hackathon dedicato al cambiamento climatico. L’appuntamento è per sabato 21 e domenica 22 marzo negli spazi del Genova Blue District, dove sono attesi oltre cento partecipanti provenienti da tutta Italia.

La maratona progettuale si configura come un laboratorio intensivo, aperto e gratuito, che mette insieme competenze diverse per sviluppare soluzioni immediatamente applicabili. Tre le direttrici di lavoro: comunicazione innovativa del cambiamento climatico, sviluppo di tecnologie praticabili e azioni concrete a scala locale rivolte a cittadini e comunità, con un focus su mitigazione e adattamento.

Il programma prevede due giornate dense: sabato dalle 9 alle 23, domenica dalle 9 alle 20. L’apertura ufficiale sarà affidata al vicesindaco, in rappresentanza dell’amministrazione comunale, mentre la fase finale si terrà domenica pomeriggio, con le presentazioni pubbliche dei progetti a partire dalle 16.30 e la successiva premiazione.

In palio ci sono 5.000 euro per ciascuna delle tre migliori soluzioni sviluppate nei diversi ambiti tematici. A questi si aggiunge un premio speciale da 5.000 euro messo a disposizione dalla Fondazione Principe Alberto II di Monaco, che ha scelto di sostenere l’iniziativa premiando il progetto più innovativo e coerente con la propria mission.

L’Hackathon rappresenta il momento culminante di un percorso più ampio. Nei giorni precedenti sono partite le attività dedicate alle scuole, con laboratori e incontri per stimolare consapevolezza ambientale tra i più giovani. Tra febbraio e marzo, invece, l’Academy ha coinvolto esperti di rilievo nazionale, tra cui Luca Mercalli, insieme a contributi su adattamento urbano, sostenibilità industriale ed etica della transizione ecologica.

Il progetto nasce dalla consapevolezza crescente dell’urgenza della crisi climatica e si propone come piattaforma di formazione e co-progettazione interdisciplinare. Promosso dal Comune di Genova e dal Job Centre, con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo, coinvolge un ampio ecosistema di partner tra università, centri di ricerca, imprese e associazioni.

L’obiettivo è trasformare Genova in un laboratorio permanente di innovazione per la blue e green economy, capace di coniugare tecnologia, partecipazione civica e sviluppo sostenibile. Un modello che punta a rafforzare la resilienza urbana e a costruire risposte concrete alle sfide climatiche, mettendo al centro collaborazione e competenze.