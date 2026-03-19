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Sfida

La Genova Climate Challenge entra nel vivo con l’Hackathon sul cambiamento climatico

In palio ci sono 5.000 euro per ciascuna delle tre migliori soluzioni sviluppate nei diversi ambiti tematici

Generico marzo 2026

Genova. Il capoluogo ligure accelera sul fronte dell’innovazione climatica e porta nel vivo la Genova Climate Challenge con l’Hackathon dedicato al cambiamento climatico. L’appuntamento è per sabato 21 e domenica 22 marzo negli spazi del Genova Blue District, dove sono attesi oltre cento partecipanti provenienti da tutta Italia.

La maratona progettuale si configura come un laboratorio intensivo, aperto e gratuito, che mette insieme competenze diverse per sviluppare soluzioni immediatamente applicabili. Tre le direttrici di lavoro: comunicazione innovativa del cambiamento climatico, sviluppo di tecnologie praticabili e azioni concrete a scala locale rivolte a cittadini e comunità, con un focus su mitigazione e adattamento.

Il programma prevede due giornate dense: sabato dalle 9 alle 23, domenica dalle 9 alle 20. L’apertura ufficiale sarà affidata al vicesindaco, in rappresentanza dell’amministrazione comunale, mentre la fase finale si terrà domenica pomeriggio, con le presentazioni pubbliche dei progetti a partire dalle 16.30 e la successiva premiazione.

In palio ci sono 5.000 euro per ciascuna delle tre migliori soluzioni sviluppate nei diversi ambiti tematici. A questi si aggiunge un premio speciale da 5.000 euro messo a disposizione dalla Fondazione Principe Alberto II di Monaco, che ha scelto di sostenere l’iniziativa premiando il progetto più innovativo e coerente con la propria mission.

L’Hackathon rappresenta il momento culminante di un percorso più ampio. Nei giorni precedenti sono partite le attività dedicate alle scuole, con laboratori e incontri per stimolare consapevolezza ambientale tra i più giovani. Tra febbraio e marzo, invece, l’Academy ha coinvolto esperti di rilievo nazionale, tra cui Luca Mercalli, insieme a contributi su adattamento urbano, sostenibilità industriale ed etica della transizione ecologica.

Il progetto nasce dalla consapevolezza crescente dell’urgenza della crisi climatica e si propone come piattaforma di formazione e co-progettazione interdisciplinare. Promosso dal Comune di Genova e dal Job Centre, con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo, coinvolge un ampio ecosistema di partner tra università, centri di ricerca, imprese e associazioni.

L’obiettivo è trasformare Genova in un laboratorio permanente di innovazione per la blue e green economy, capace di coniugare tecnologia, partecipazione civica e sviluppo sostenibile. Un modello che punta a rafforzare la resilienza urbana e a costruire risposte concrete alle sfide climatiche, mettendo al centro collaborazione e competenze.

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