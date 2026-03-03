Genova Antifascista torna alla Foce per ‘l’attacchinaggio selvaggio’: “La sede di Casapound va chiusa”

Genova. Genova Antifascista torna in strada per un nuovo “attacchinaggio selvaggio” contro la sede di Casapound in via Montevideo, alla Foce.

La “chiamata” è per sabato 7 marzo, giornata in cui i militanti di Genova Antifascista percorreranno le strade della Foce per attaccare gli stessi manifesti che avevano già disseminato il 21 febbraio.

“Vi abbiamo lasciato mugugnare per l’attacchinaggio di due settimane fa, vi abbiamo lasciato gridare allo scandalo per aver coperto pubblicità di multinazionali che sono il braccio diretto dei padroni che sottopagano i lavoratori costringendoli spesso in condizioni di lavoro disumane, ce ne siamo pure stati quando qualcuno chiedeva di multarci – dicono da Genova Antifascista – ma abbiamo deciso di dare retta solo a coloro i quali a gran voce, e per fortuna sono sempre di più, ci chiedono di continuare a combattere affinché quella sede fascista venga chiusa”.

La richiesta è quindi quella ribadita già nelle scorse settimane e portata anche al tavolo della sindaca Silvia Salis: chiudere la sede di via Montevideo di Casapound.

Il Comitato Foce intanto, sui social sottolinea che “la guerra alla Foce è finita. Le manifestazioni violente sono cessate e la vita ha ripreso a scorrere serena. Un comitato composto da semplici cittadini ha raggiunto il proprio obbiettivo. Umilmente, con coraggio e con dignità senza chiedere niente a nessuno, rimanendo equidistanti e rifiutando untuose strumentalizzazioni e politicizzazioni”.

Si tratta del comitato che aveva presentato prima un esposto e poi una querela contro i responsabili della pagina facebook Genova Antifascista, accusandoli di mettere a ferro e fuoco il quartiere peer le loro manifestazioni contro Casapound.