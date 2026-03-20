Genoa – Udinese LIVE (0-0). Colombo non frutta una palla rubata da Frendrup

Genova. Genoa – Udinese 0-0
20′ Messias sullo slancio non toglie il piede e calpesta Solet che era caduto a terra. Il numero 10 si scusa
8′ Errore dell’Udinese in fase di possesso basso: il Genoa riconquista palla con Frendrup che serve subito Colombo. L’attaccante si trova spalle alla porta completamente libero perché il centrale è ad altezza portiere, ma non sfrutta la situazione allargando male per Vitinha
7′ Dopo un inizio di possesso Udinese è il Genoa a provare per primo il tiro con Malinovskyi dalla distanza: sinistro alto sopra la traversa
1′ Partiti con palla all’Udinese, Genoa che attacca verso la Sud in questo primo tempo. Norton-Cuffy schierato a sinistra
Norton-Cuffy torna titolare e anche Vitinha parte dal primo minuto accanto a Colombo per Genoa – Udinese, anticipo della 30esima giornata di Serie A.
Daniele De Rossi lascia Baldanzi in panchina preferendogli Messias, già alla vigilia il mister aveva lasciato intuire che probabilmente ci sarebbe stata una staffetta a partita in corso.
Coreografia nella Nord per festeggiare i 15 anni del 5R, con uno striscione “Il passato è la luce che ci illumina la via” e un conto alla rovescia con cambio di coreografia a ogni “anno”.
Formazioni Genoa – Udinese
Genoa: Bijlow, Marcandalli, Ostigard, Vasquez, Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Messias, Norton-Cuffy, Vitinha, Colombo.
Allenatore: De Rossi.
A disposizione: Leali, Sommariva, Martin, Amorim, Baldanzi, Zatterstrom, Onana, Ekuban, Sabelli, Ekhator, Otoa, Masini.
Udinese: Okoye, Solet, Kabasele, Kristensen, Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara, Zaniolo, Davis.
Allenatore: Runjaic.
A disposizione: Sava, Padelli, Bertola, Mlacic, Miller, Piotrowski, Zarraga, Arizala, Bayo, Gueye.
Arbitro: Collu di Cagliari; Assistenti: Peretti, Biffi; Quarto uomo: Turrini; Var: Aureliano; Avar: Pezzuto.
Spettatori: 30.895 ( di cui 28101 abbonati )