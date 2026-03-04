Genoa: terapie per Baldanzi, Otoa e Norton Cuffy tentano il recupero

Genova. Si avvicina Genoa – Roma (domenica ore 18 al Ferraris) e si va verso il tutto esaurito. Le ultime disponibilità, fa sapere il Genoa, si registrano nei distinti. Alla festa mancheranno i tifosi giallorossi a causa del divieto di trasferta. Appassionati calcio in arrivo dall’estero, invece, per godere dell’atmosfera dello stadio Ferraris.
Oggi sessione mattutina per la squadra. Prima parte di lavoro in palestra. A seguire allenamento in campo con esercizi di tecnica e tattica. Prosegue il percorso di recupero di Otoa e Norton Cuffy. Terapie per Baldanzi, fermato da un risentimento muscolare. Il giocatore salterà il match.
34 anni fa, il 4 marzo del 1992, il Genoa batteva 2-0 il Liverpool al Ferraris di Genova con il gol al volo di Florin e una punizione di Branco. La gara, valevole per l’andata dei quarti di Coppa Uefa, sarebbe stata decisiva insieme alla vittoria del ritorno ad Anfield per la qualificazione alle semifinali.
Sul fronte degli avversari Paulo Dybala ha svolto un lavoro personalizzato, secondo i media romani è più facile un pieno recupero per la partita successiva contro il Bologna.
Allenamento a parte anche per Matías Soulé, ancora alle prese con la pubalgia, e Mario Hermoso.
Terapie invece per Artem Dovbyk. Ferguson è a Brighton per sostenere alcune visite specialistiche programmate.
Anche Wesley non sarà della partita: squalifica per un turno dopo la quinta ammonizione.