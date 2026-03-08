Genova. Il Genoa batte la Roma 2-1 e mette un mattone grande come una casa verso la salvezza.

Le reti tutte nella ripresa: apre il rigore di Messias al 52′ dopo l’atterramento di Pellegrini su Ellertsson, pareggia subito Ndicka al 55′ con una palombella beffarda di testa e poi Vitinha all’80’ finalizza una bella azione di Malinovskyi e Masini. Partita giocata con grande ardore e spirito di sacrificio, capitalizzando le poche occasioni capitate per segnare. Roma che ha faticato proprio grazie all’atteggiamento dei rossoblù, bravi nella pressione soprattutto nel primo tempo. De Rossi aveva detto che la partita contro i giallorossi all’andata era stata la più brutta della sua gestione, questa volta non può rimproverarsi nulla: ha avuto ragione anche nel proporre una formazione inedita.

Primo tempo Genoa – Roma

Sono parecchie le sorprese in formazione e anche nello schieramento in campo in casa Genoa. De Rossi schiera Sabelli quinto di sinistra ed Ellertsson a destra, a centrocampo c’è anche Masini accanto a Frendrup in un 3-5-2 in cui la qualità è affidata a Messias. Coppia d’attacco formata da Ekhator ed Ekuban.

Genoa che parte bene, con un atteggiamento di sicuro non attendista. Nei primi minuti si gioca più nella metà campo della Roma, con Ndicka già ammonito al 12′ per una vistosa trattenuta su Ekhator.

Partita un po’ spezzettata grazie anche alla grande pressione del Genoa sui portatori di palla. La Roma fa possesso, ma non crea troppi pericoli: guadagna un corner grazie a un tiro di Malen, deviato (21′), ma di occasioni da rete da far tremare entrambe le parti non ce ne sono. Il Genoa deve registrare l’ammonizione di Masini, che era diffidato (16′) e la ripartenza sprecata al 23′ per un passaggio arretrato di Messias per Ekhator che attendeva il pallone in profondità e andare verso la porta.

Attenta la difesa genoana, che usa bene il fuorigioco. Il primo tempo scivola via con un altro giallo dell’arbitro Colombo a Malen, che nel tentare una rovesciata colpisce la testa di Ostigard. Proprio allo scadere dei primi 45 minuti arriva il primo squillo della partita ed è del Genoa: Ekhator se ne va sulla sinistra, appoggia per Messias che crossa in mezzo dove c’è Ekuban, il numero 18 trova il tempo giusto per l’impatto al volo in estirada, ma non trova la porta per un soffio. Pallone di poco sopra la traversa.

Secondo tempo

La ripresa parte in modo decisamente diverso per quanto riguarda le emozioni: Gasperini lascia negli spogliatoi Venturino per Cristante, ma è il Genoa ad andare in vantaggio. Su un corner battuto corto Ellertsson anticipa Pellegrini che lo atterra in modo netto. Sul dischetto Messias non sbaglia: attende il tuffo di Svilar per insaccare l’1-0 (52′).

Sulle ali dell’entusiasmo Ekuban prova subito a raddoppiare liberandosi bene in area di rigore, ma sbagliando la mira col sinistro, alto. Il vantaggio rossoblù però dura il tempo di un’altra azione perché al 55′ arriva il pareggio della Roma con una palombella di testa di Ndicka che beffa tutti, toccando dopo una respinta di testa sulla linea di porta di Messias. Il pallone si insacca senza che né Bijlow, né Vasquez riescano a intervenire.

La Roma, complice anche l’inserimento di Cristante, alza il baricentro, il Genoa, complice un po’ di stanchezza, fa più fatica.

Gasperini cambia ancora: esce Pellegrini per El Aynaoui (56′) mentre De Rossi butta in mischia Colombo e Malinovskyi per Ekhator e Messias (64′).

De Rossi gioca anche la carta Vitinha al posto di Ekuban (75′) e i due attaccanti più freschi dialogano subito bene con Colombo che prova anche una specie di rovesciata parata da Svilar (77′).

Ellertsson è costretto a uscire per una botta alla schiena rimediata in un’azione precedente. Dentro Martin che resta a destra (79′).

Da una rimessa laterale scaturisce il gol del vantaggio rossoblù grazie a un’azione magistrale: filtrante di Malinovskyi per Masini che dal fondo mette un assist al bacio per Vitinha, intervento in scivolata a porta vuota per il 2-1.

Stavolta però la legge del gol sbagliato-gol subito non si materializza. Classifica che ora sorride con il Grifone a quota 30 al pari di Cagliari e Torino e a sei punti dalla zona calda.

Genoa – Roma minuto per minuto

91′ Occasione clamorosa per il Genoa! Miracolo di Svilar su Malinovskyi dopo una ripartenza gestita benissimo da Vitinha e Colombo. Sinistro a botta sicura dell’ucraino deviata in corner dal portiere

90′ Cinque minuti di recupero.

90′ Occasione Roma: Malen prova il diagonale da posizione defilata, Vasquez devia e per poco non fa autogol Corner per la Roma

89′ Cristante prende un giallo per aver atterrato Masini

84′ Ultimi cambi per la Roma: fuori Mancini e Celik per Ziolkowski e Vaz

80′ Gol del Genoa! Vitinha riporta in vantaggio i rossoblù. Intervento in scivolata a porta vuota dopo un filtrante di Malinovskyi per Masini che gli appoggia un assist dal fondo al bacio

79′ Ellertsson ha problemi alla schiena, è costretto a uscire. Dentro Martin

77′ Tentativo in rovesciata di Colombo, Svilar si allunga e para

75′ De Rossi cambia anche l’altro attaccante: fuori Ekuban per Vitinha

74′ Angolo per la Roma battuto da Tsimikas, tiro di Koné che colpisce Masini

69′ Altro cambio nella Roma: fuori Rensch per Ghilardi

65′ Roma che aveva guadagnato un corner, ma lo batte male. Il Genoa lascia sfilare e la palla termina sul fondo

64′ Doppio cambio nel Genoa: escono Messias per Malinovskyi ed Ekhator per Colombo

61′ Cross dalla destra per Malen che si tuffa di testa in torsione: palla sopra la traversa

56′ Cambio nella Roma: esce Pellegrini per El Aynaoui

55′ Pareggio della Roma: Ndicka beffa tutti con un colpo di testa a palombella in un’azione partita da corner e con un colpo di testa di Mancini che viene respinto sulla linea da Messias. La palla arriva a Ndicka che di testa fa compiere al pallone una traiettoria imprendibile per tutti

53′ Ekuban! Genoa che sfiora il raddoppio con Ekuban che si libera in area e tenta il sinistro sul secondo palo, ma sbaglia misura

52‘ Sul dischetto Messias non sbaglia! Svilar si tuffa e Messias comodamente insacca senza neanche troppo angolare

50′ Attenzione! Corner guadagnato da Sabelli, battuta corta verso Ellertsson che viene atterrato da Pellegrini ed è calcio di rigore!

48′ Gioco fermo perché Mancini è a terra dopo uno scontro con il proprio portiere che stava uscendo e lo ha travolto. Si riparte con una rimessa in attacco per il Genoa

46′ Si riparte con un cambio: nella Roma fuori Venturino per Cristante. Palla al Genoa che ora attaccherà verso la Sud

45′ Due minuti di recupero

45′ Occasione Genoa! Ekhator se ne va sulla sinistra, appoggia per Messias che crossa in mezzo dove c’è Ekuban, il numero 18 trova il tempo giusto per l’impatto al volo in estirada, ma non trova la porta per un soffio

44′ Ancora Genoa che prova a cercare spazio, ma alla fine Messias prova la conclusione dalla distanza: palla in gradinata

40′ Ammonito Malen, che ha tentato una rovesciata e col piede ha colpito Ostigard

35′ Cross dalla sinistra di Venturino, colpo di testa di Rensch fuori

27′ Momento di brusio al Ferraris perché Bijlow va a battere un calcio piazzato oltre il centrocampo vicino alla fascia sinistra. Il portiere lancia verso Ostigard che fa sponda di testa per Masini: tiro al volo alto

24′ Su una rimessa laterale in favore del Genoa la palla viene deviata verso Messias, che tenta il tiro di prima intenzione: Svilar para senza problemi

23′ Ripartenza del Genoa, Messias sbaglia la misura del passaggio per Ekhator vanificando una possibile azione pericolosa due contro due

21′ Primo corner della partita, è per la Roma, che arriva al tiro con Malen, deviato. Azione partita forse con un fallo subito da Sabelli. Sugli sviluppi nuovo corner per gli ospiti. Nelle due occasioni è Marcandalli a liberare sempre di testa. Vasquez rilancia troppo lungo per Ekhator, che ha un gesto di stizza verso il capitano, che gli suggerisce di stare zitto

16′ Ammonito anche Masini, che era diffidato, il giocatore ha disturbato la corsa di Rensch

12′ Ammonito Ndicka vistosa trattenuta su Ekhator che stava andando via. Era diffidato

5′ Gioco fermo perché Mancini resta a terra dolorante a una caviglia dopo un contrasto. Il giocatore rientra in campo

4′ Cross dalla sinistra di Masini, che vince un contrasto, Ekhator riesce solo a sfiorare di testa e Svilar blocca

2′ Sabelli ed Ellertsson giocano a fasce invertite rispetto a quanto si poteva ipotizzare: Sabelli a sinistra, Ellertsson a destra

1′ Si parte con palla alla Roma, oggi in maglia bianca. Genoa che attacca verso la Nord in questo primo tempo.

Genoa – Roma, le formazioni

Formazione a sorpresa in casa Genoa per il match contro la Roma. De Rossi rivoluziona l’attacco con Ekhator ed Ekuban coppia offensiva, ma anche il centrocampo: Sabelli titolare insieme a Masini. Per Malinovskyi panchina, la qualità sarà affidata a Messias.

Sul fronte della Roma era nell’aria ed è stato confermato: l’ex Venturino titolare alla luce delle varie assenze in casa giallorossa.

Genoa: Bijlow, Marcandalli, Ostigard, Vasquez, Ellertsson (79′ Martin), Masini, Frendrup, Messias (64′ Malinovskyi), Sabelli, Ekhator (64′ Colombo), Ekuban (75′ Vitinha).

Allenatore: De Rossi.

A disposizione: Leali, Sommariva, Amorim, Zatterstrom, Onana, Norton-Cuffy, Otoa, Cornet, Gecaj.

Roma: Svilar, Mancini (84′ Ziolkowski), Ndicka, Celik (84′ Vaz), Rensch (69′ Ghilardi), Kone, Pisilli, Tsimikas, Venturino (46′ Cristante), Pellegrini, Malen.

Allenatore: Gasperini.

A disposizione: De Marzi, Gollini, Angelino, El Aynaoui, El Shaarawy, Zaragoza.

Arbitro: Colombo di Como; assistenti: Rossi – Vecchi; quarto uomo: Bonacina; Var: Mazzoleni; Avar: Manganiello.

Ammoniti: Masini (G); Ndicka, Malen, Cristante (R)

Spettatori: 30.758 (di cui 28.101 abbonati)