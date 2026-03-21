Genoa, Malinovskyi: “Siamo stati fortunati, nel primo tempo creato occasioni come in due partite”

Genova. Riesce difficile commentare la partita anche a Ruslan Malinovskyi in sala stampa dopo Daniele De Rossi. “Siamo stati sfortunati, abbiamo creato nel primo tempo occasioni come in due partite. L’Udinese è una squadra forte, nel primo tempo siamo stati solidi e carichi. Un po’ mi dispiace: abbiamo fatto una grande prestazione e perso la partita, questo è il calcio italiano. Dobbiamo analizzare e andare avanti, abbiamo tante partite belle e contro squadre forti. Dobbiamo prendere le cose belle di questa partita ed essere più solidi per la prossima”.

Sull’occasione creata sul corner con lo schema quasi riuscito dice: “L’avevamo preparata quella situazione, se avessimo fatto tutto giusto avremmo fatto gol”.

Anche stavolta c’è stato un fallo di mano contestato, per Malinovskyi “Quando il giocatore controlla la palla indirizzata verso la porta, è rigore. Quando tocca con il corpo è diverso. Dicevano che il mio tocco contro la Roma era rigore, ma prima ha toccato il corpo. Secondo me quando tocca direttamente la mano è rigore. Non è mia competenza, ma dovrebbero fare qualcosa di più concreto per tutti. A me piace di più il calcio dinamico dove vengono fischiati meno falli”.

Il Genoa è stato trasformato da De Rossi: “Secondo me stiamo crescendo ogni partita, il mister va su piccoli dettagli importanti. Lui ha giocato a calcio e capisce queste cose. Mi piace che lui vuole aiutarci a crescere. Abbiamo giovani che sono migliorati tantissimo dal punto di vista tecnico, penso che mister abbia dato più entusiasmo e fa vedere 24-25 giocatori. Chi entra dalla panchina fa la differenza. Siamo un gruppo grande. Lui ha portato entusiasmo e contro il Genoa è diventato difficile giocare quando facciamo una buona prestazione. Non è facile prendere punti contro di noi”.

Ormai Malinovskyi è sempre più padrone del ruolo lì in mezzo al campo: “Ogni partita è diversa, faccio quello che mi chiede il mister: a volte gioco più basso, altre volte sto a sinistra. Dopo lo 0-1 abbiamo forzato il gioco anche dove avremmo dovuto essere più attenti, abbiamo perso troppe palle, anche io. Eravamo un po’ più stanchi è non era facile con loro, squadra fisica, in blocco basso. Se prendiamo i 90 minuti abbiamo fatto una grande prestazione”.