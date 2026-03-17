Genoa, dopo il Verona arriva l’Udinese: possibile set point per chiudere quasi il nodo salvezza

Genoa – Udinese è la partita che potrebbe quasi portare alla salvezza? Manca sempre meno alla fine del campionato ed ogni partita inizia a valere sempre più come una finale. Dopo la grande vittoria del Ferraris contro la Roma e la trasferta di Verona, la squadra di De Rossi ha preso però consapevolezza di poter far male e chiudere la pratica salvezza.

Analizziamo la partita. I friulani arrivano alla sfida dopo la sconfitta contro la Juventus, prossima avversaria tra l’altro dei grifoni. Non bene nelle ultime cinque partite di campionato, dove sono stati raccolti solamente 4 punti tra Fiorentina ed Atalanta, sconfitte sonore invece contro Sassuolo e Lecce, oltre con con il Bologna. Prima di queste partite era arrivata anche per loro la vittoria contro la Roma.

Il Genoa torna al Ferraris con una vittoria notevole, sia sotto il punto di vista del gioco che dell’atteggiamento. La rete di Vitinha è da capogiro e quella di Ostigard chiude i battenti di una partita combattuta e difficile da portare in porto. Sintomo di un gruppo che sta bene, lo dimostra anche il siparietto proprio tra i due marcatori nelle interviste, che vede ora la possibilità di avvicinarsi alla parte sinistra della classifica.

Una serie di risultati, anche delle altre squadre, potrebbero rasserenare ulteriormente gli ultimi mesi di campionato. All’andata in trasferta l’ultima vittoria dei grifoni fuori casa prima di quella di Verona. Vittoria per 1-2 firmata da Norton-Cuffy e Malinovskyi. Con un momento simile, non sfruttare il momento potrebbe essere un peccato.

Lo sanno bene i giocatori, oggi impegnati in allenamento. La squadra ha trascorso il consueto circuito atletico in palestra, con attenzione alle attività di prevenzione. Segue la partitella a ritmi elevati subordinata da accorgimenti tattici. Si rivede in gruppo Baldanzi, allenamento effettuato totalmente in gruppo per il centrocampista. Iter riabilitativo per Onana.

Inoltre, al via le prevendite per la prossima partita valida per la 31° giornata, Juventus – Genoa, in programma per lunedì 6 aprile alle ore 18:00. Inizio acquisti per la prevendita fissati a giovedì 19 marzo a partire dalle ore 11:00. Il prezzo sarà di 45 euro più commissioni e saranno riservati esclusivamente ai titolari della tessera del tifoso DNA Genoa.

Le prevendite si potranno acquistare online sul sito di biglietteria ufficiale della Juventus. La capienza del settore ospiti totale è di 2099 posti, suddivisi in 1.016 al primo anello e 1.083 al secondo.

Il Genoa ufficializza tramite i suoi canali social l’iniziativa con Corepla, volta a sensibilizzare tifosi e cittadini sull’importanza della raccolta differenziata e del riciclo della plastica. Come testimonial il capitano Vasquez.