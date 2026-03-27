Gattina scompare per due giorni, la trova un commissario della polizia locale

Genova. La proprietaria la stava cercando da quasi due giorni ma questo pomeriggio grazie a un commissario del Gocs del nucleo centro storico Nina, una stupenda gatta di razza maine coon, è stata ritrovata in un vano tecnico collocato di un locale del centro storico.

Non era andata tanto lontano rispetto al terrazzo di casa sua ma probabilmente molto spaventata, era nascosta dietro al vano motore di uno dei condizionatori del palazzo, collocato su un terrazzo confinante con quello della sede di via San Giorgio della polizia locale. Per questo da ieri anche gli agenti della sezione del centro storico si erano messi alla ricerca all’interno dell’edificio, il cui tetto è a sua volta collegato con quello della proprietaria e si erano fatti dare le chiavi di tutti i locali tecnici comuni.

Oggi, vedendo che ancora la gatta non era tornata a casa, il commissario Paolo Michieli che, oltre ad essere responsabile del Gocs del nucleo centro storico, è anche un convinto gattaro, ha ripreso le ricerche partendo dal tetto. Da lì si è affacciato e ha percepito un movimento su un terrazzo sottostante. Ma quel terrazzo era chiuso da una grata, che il poliziotto ha dovuto scavalcare.

La gattina (o meglio gattona essendo una maine coon) è stata afferrata al volo da mani esperte sui cui però le unghie dell’animale spaventato, hanno lasciato i segni. Intanto l’agente Mirko Ottonello, il collega di Michieli che era con lui, ha avvertito la proprietaria, arrivata di corsa con il trasportino, dove Michieli ha infilato la gatta ripassandandolo sopra la grata. La gatta, certamente affamata e spaventata da due giorni all’aperto e senza cibo, sta comunque molto bene e ora è tornata a casa.

“Un intervento che testimonia non solo la sensibilità, ma anche la profonda conoscenza del territorio e la professionalità della Polizia Locale, capace di risolvere con successo anche le situazioni più delicate a tutela dei cittadini e dei loro compagni a quattro zampe”, ha commentato l’assessora alla Polizia locale e Sicurezza urbana Arianna Viscogliosi.