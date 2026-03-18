Gare clandestine sul Fasce, in un anno registrati 20 incidenti: scatta il giro di vite del Comune

Genova. Nel giro di un anno si sono verificati 20 sinistri di cui almeno 8 con feriti, mentre tra i residenti della zona non si ferma l’appello per un intervento di controllo e prevenzione. Parliamo delle cosiddette corse clandestine che quasi ogni fine settimana hanno luogo sulle alture del Monte Fasce, sopra Apparizione e che da tempo tengono sotto scacco la quiete diurna e notturna del quartiere.

Del tema se n’è parlato ieri in Consiglio comunale, con una interrogazione portata in aula dalla consigliera del Partito Democratico Serena Finocchio, che ha chiesto all’amministrazione civica un intervento per la sicurezza della zona. Secondo quanto riposto dall’assessora Arianna Viscogliosi, le criticità riguardano in particolare alcune direttrici del quartiere, tra cui via Monaco Simone, via Angelo Olivieri e via Monte Fasce, dove si concentra il numero più significativo di incidenti e interventi.

Un monitoraggio che ha visto l’impegno di diverse pattuglie della locale i cui agenti più riprese hanno elevato una trentina di verbali per variegate violazioni del codice della strada, dall’eccesso di velocità alle difformità delle limitazioni acustiche (leggi marmitte non omologate). Una intensificazione dei pattugliamenti focalizzati in fasce orarie specifiche anche nei fine settimana.

Ma non solo. Come richiesto nell’interrogazione, l’amministrazione comunale si è impegnata di organizzare un’assemblea pubblica con i residenti come momento di confronto diretto per raccogliere segnalazioni e individuare soluzioni condivise. “Si tratta di un primo passo importante, ma i numeri ci dicono chiaramente che è necessario mantenere alta l’attenzione e intervenire con continuità – ha commentato la consigliera Finocchio – portare questo tema in Consiglio significa dare voce a una preoccupazione reale del quartiere. La sicurezza stradale incide direttamente sulla qualità della vita delle persone e merita risposte concrete e partecipate. Nei prossimi giorni sarà avviato il percorso per organizzare l’incontro pubblico con i cittadini di Apparizione”.