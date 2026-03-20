Galliera, sindacati all’attacco: proclamato lo stato di agitazione. “Grave carenza di organico”

Genova. Le segreterie di FP CGIL e UIL FPL hanno formalmente proclamato lo stato di agitazione per il personale del comparto sanità e della dirigenza medica del Galliera. La decisione, comunicata al prefetto di Genova e ai vertici della Regione Liguria, scaturisce dal perdurare di criticità già ripetutamente segnalate ma rimaste prive di “riscontri risolutivi”.

I sindacati denunciano un clima di tensione insostenibile che rischia di compromettere la qualità dei servizi minimi alla collettività.Il cuore della protesta risiede nel progressivo deterioramento delle condizioni lavorative, descritte come una “grave e persistente carenza di organico, con conseguenti carichi di lavoro progressivamente insostenibili”. Secondo quanto riportato dai sindacati, particolarmente critica appare la situazione dei pronto soccorso, dove gli operatori devono gestire un “numero impressionante di barelle” con pesanti ripercussioni sulla salute psicofisica e sulla sicurezza professionale. A ciò si aggiunge un forte disagio economico: i fondi contrattuali risultano i più bassi dell’area metropolitana, con una produttività collettiva per il 2022 definita pari a “soli 150 euro”.

Le organizzazioni sindacali esprimono inoltre profonda preoccupazione per il futuro dell’ente, intravedendo il rischio di uno “svuotamento dell’Ente a vantaggio della nascente Azienda Ospedaliera Metropolitana”. Viene contestato il depotenziamento dei servizi, come nel caso del centro trasfusionale, e l’assenza di un confronto strutturato sulla riorganizzazione in atto. In attesa di una convocazione urgente presso la Prefettura, le sigle si riservano di intraprendere “ulteriori iniziative di mobilitazione” a tutela dei diritti dei lavoratori e dei cittadini