Fusione Amt-Atp: la procura chiede il rinvio a giudizio per Ilaria Gavuglio e altri nove imputati

Genova. A un anno dalla chiusura delle indagini e dopo ulteriori integrazioni, la Procura di Genova ha chiesto il rinvio a giudizio per dieci persone per la fusione tra Amt-Atp, che ha portato a un’unica azienda di trasporto per tutta la città metropolitana di Genova. Tra gli imputati, ci sono Ilaria Gavuglio, ex direttrice generale e presidente di Amt (ma coinvolta in quanto membro del collegio sindacale di entrambe le aziende), Enzo Sivori, ex presidente di Atp e vice presidente di Amt e Marco Beltrami, ex presidente di Amt.

I dieci sono accusati di truffa e truffa ai danni dello Stato. Secondo l’accusa “a vario titolo” hanno indicato falsamente al socio di minoranza, la società privata lombarda Autoguidovie Spa, tramite il business plan a sostegno dell’aumento di capitale, la volontà di realizzare nuovi investimenti “consistenti nell’acquisto di 20 autobus e nel rinnovo delle strutture e degli impianti” anche se sapevano che sarebbero stati utilizzati per scopi diversi legati all’estinzione di un debito con un fornitore e al pagamento delle spese correnti. Non solo: “con artifici, inducendo in errore l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, deputata al controllo dell’operazione di aumento di capitale nelle società partecipate con capitale pubblico e indirettamente anche il ministero dell’Economia e delle Finanze, conseguivano indebitamente finanziamenti per complessivi 4.489.600 euro”.

Era stato proprio un esposto di Autoguidovie, da sempre contraria alla fusione tra le due aziende. Dopo la chiusura delle indagini, circa un anno fa, i principali indagati avevano presentato memorie difensive o si erano fatti interrogare ma i chiarimenti non hanno convinto la Procura. A giugno nell’ambito dell’integrazione di indagine disposta dalla Procura era stato sentito come testimone il governatore ligure Marco Bucci.

La richiesta di rinvio a giudizio è adesso sul tavolo della gip Elisa Scorza che nei prossimi giorni dovrà fissare l’udienza preliminare.