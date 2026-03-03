Furti in casa, in Liguria sono 21,4 ogni 100mila abitanti: Genova nella top ten

Genova. Nel 2024 in Liguria sono stati registrati 3.236 furti in casa, con un incremento del 10,7% rispetto all’anno precedente. L’incidenza è di 21,4 furti ogni 10.000 abitanti, sotto la media nazionale di 26,4, e la Liguria esce dalla top ten per un soffio piazzandosi undicesima.

È quanto emerge dalla quarta edizione dell’Osservatorio sulla Sicurezza della Casa Censis–Verisure, realizzato in collaborazione con il Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno. Sul fronte delle rapine in abitazione, e cioè di quei furti che degenerano in violenza, nel 2024 nella nostra regione ne risultano 36. Per incidenza la regione si colloca al 14esimo posto nella graduatoria nazionale.

Al netto dei numeri del 2024, in Liguria i furti in casa sono comunque calati del 30,1% in cinque anni, una tendenza registrata anche nei primi sei mesi del 2025. Tra gennaio e giugno sono stati registrati 1.351 furti in abitazione, in calo del 6,8% rispetto allo stesso periodo del 2024, quando erano 1.449.

Genova nella top 10 tra i capoluoghi per numero di furti in casa

Genova nel 2024 ha registrato 917 furti in abitazione, in diminuzione del 9,9% rispetto all’anno precedente, posizionandosi al decimo posto in Italia tra i capoluoghi per numero assoluto di furti in abitazione.

A livello provinciale, Imperia rientra tra le realtà dove la crescita nell’ultimo anno è più marcata: nel 2024 l’incremento è del 35,3% rispetto all’anno precedente, un valore che colloca la provincia al 5° posto in Italia per aumento percentuale.

L’indice regionale della sicurezza domestica 2025: Liguria al decimo posto

Sulla base dell’indice regionale della sicurezza domestica, elaborato dall’Osservatorio Censis–Verisure, la Liguria si è posizionata al decimo posto, migliorando rispetto al 2024, quando era 15esima.

L’indice è un indicatore sintetico che offre una lettura combinata di sicurezza reale e percepita, integrando aspetti legati al contesto territoriale, al rischio di eventi critici dentro casa e ad alcuni elementi strutturali dell’abitare.