“Fuori dal Comune” arriva a Ponente, al via il percorso partecipativo per i campi sportivi di via Novella

Genova. Inizierà ufficialmente domani, presso il complesso sportivo di via Novella / CEP, il percorso di partecipazione “Fuori dal Comune – Spazi pubblici, decisioni condivise”, promosso dal Comune di Genova con il supporto tecnico di LAMA Impresa Sociale, dedicato al territorio del Municipio VII Ponente.

Dopo la presentazione pubblica del progetto avvenuta nelle scorse settimane nel centro storico, l’iniziativa entra nel vivo per via Novella con una giornata di lancio che coinvolgerà cittadinanza, associazioni e realtà locali, chiamati a contribuire alla definizione del futuro di uno degli spazi strategici del Ponente genovese.

L’appuntamento rappresenterà il primo momento di confronto diretto sul campo, portando il dialogo nei luoghi oggetto di trasformazione. Obiettivo dell’iniziativa è attivare un percorso strutturato di ascolto e co-progettazione, finalizzato a costruire insieme alla comunità scenari di utilizzo, modelli di gestione e nuove funzioni per il complesso sportivo, rafforzandone il ruolo come presidio sociale, sportivo e aggregativo.

All’evento parteciperanno anche l’assessora a Urbanistica, Centri storici e Città dei 15 minuti Francesca Coppola, l’assessore a Partecipazione dei cittadini alle scelte dell’Amministrazione, Patrimonio ed Edilizia residenziale pubblica Davide Patrone, il presidente del Municipio VII Ponente Matteo Frulio e la consigliera municipale delegata ai Processi partecipati Silvia Cama.

“Per trasformare le aree pubbliche in poli di aggregazione sociale e culturale al servizio della comunità, alla riqualificazione urbana occorre integrare l’attivazione di processi di co-progettazione e coinvolgimento attivo di associazioni, cittadine e cittadine, capaci di costruire una rete di persone, saperi, idee, interessi e competenze funzionali alle peculiarità di ogni luogo, favorendone la trasformazione da infrastruttura fisica a infrastruttura sociale – spiega l’assessora Coppola – È esattamente quanto vogliamo fare per il complesso sportivo di via Novella che, attraverso il percorso partecipato “Fuori dal Comune”, in linea con l’iter già in corso per quattro spazi urbani strategici del centro storico, grazie al fondamentale apporto di chi conosce e vive quotidianamente questa porzione di territorio, porterà a un miglioramento concreto del benessere, della qualità della vita e dei servizi disponibili nel quartiere, dando vita a uno spazio di inclusione e condivisione aperto a tutte e tutti, con particolare riguardo alle persone più vulnerabili”.

“”Fuori dal Comune” è un progetto che sta andando avanti spedito e su cui la nostra Amministrazione punta tantissimo come canale primario di partecipazione democratica di cittadine e cittadini, coinvolgendo in prima persona chi vive sul territorio per organizzare insieme le modalità di gestione del patrimonio pubblico che viene messo a disposizione della collettività, anche a seguito di politiche di rigenerazione urbana – commenta l’assessore Patrone – Dopo l’avvio del processo di dialogo e confronto con stakeholder e cittadinanza per il centro storico, siamo orgogliosi di avere attivato, anche in via Novella, un percorso strutturato di ascolto e co-progettazione con le realtà del CEP per costruire, tutte e tutti insieme, il futuro del complesso sportivo di via Novella, con l’obiettivo di valorizzarne al massimo la funzione di polo aggregativo per la comunità locale. Nella nostra visione, il progetto “Fuori dal Comune” si configura come un metodo che estenderemo a tutta la città ogniqualvolta vi saranno spazi pubblici in cui individuare funzioni e tipologie di gestione in condivisione con il territorio”.

“Come Municipio siamo molto soddisfatti dell’inserimento dell’area ludico-sportiva di via Novella nel quadro dell’iniziativa “Fuori dal Comune”. Un progetto – dichiara il presidente Frulio – che rispecchia alla perfezione la nostra visione di attività amministrativa come confronto e ascolto quotidiano dei bisogni della cittadinanza, in un’ottica di co-progettazione e co-valorizzazione degli spazi pubblici. Insieme al Comune di Genova e agli assessori Coppola e Patrone, voglio ringraziare la giunta e i consiglieri delegati del Municipio che si sono spesi per l’avvio di questo percorso condiviso: continueremo a dialogare proficuamente con l’Amministrazione comunale e con tutti gli attori del territorio per la creazione, in via Novella, di uno spazio di sport, aggregazione e socialità, pienamente inserito nella vita di un quartiere che dispone di grandi risorse e potenzialità”.

IL LANCIO DI “FUORI DAL COMUNE” IN VIA NOVELLA

La giornata di mercoledì 1° aprile si articolerà in una prima fase di presentazione del progetto e del patto di collaborazione dedicato a via Novella, durante la quale verranno illustrati obiettivi, strumenti e calendario delle attività partecipative. A seguire, i partecipanti prenderanno parte a una visita degli spazi e a un’attività di ascolto, contribuendo con idee, proposte e osservazioni sul futuro dell’area.

L’iniziativa si inserisce nella strategia dell’Ente di restituire voce ai Municipi a partire dall’ascolto e coinvolgimento degli abitanti dei quartieri, nel più ampio quadro di rigenerazione urbana che interessa il quadrante del CEP, con un’azione mirata al potenziamento delle infrastrutture sociali in contesti di fragilità. In questo caso, l’intervento riguarda una nuova impiantistica sportiva collocata in un’area periferica della città, tra CEP e Pra’.

Attraverso la riqualificazione degli impianti sportivi di via Novella, il progetto punta a promuovere il senso di appartenenza e a migliorare la qualità della vita, trasformando un’area di margine in un nuovo polo di valore civico e relazionale. L’obiettivo è la costruzione di un centro di aggregazione sportiva e sociale capace di rispondere ai bisogni del quartiere e di rafforzarne l’identità.

L’incontro segnerà un passaggio significativo del percorso “Fuori dal Comune”, che punta a integrare gli interventi di riqualificazione fisica con processi strutturati di attivazione sociale e coinvolgimento civico. In questo contesto, il complesso sportivo di via Novella si configura come uno snodo strategico per il rafforzamento della qualità della vita nei quartieri del Ponente, attraverso la promozione di attività sportive, culturali e sociali accessibili e condivise.

Il percorso proseguirà nelle prossime settimane con ulteriori momenti di partecipazione aperti alla cittadinanza, tra cui laboratori di co-progettazione, incontri pubblici e attività di ascolto diffuse, finalizzate alla costruzione di un modello di gestione sostenibile e condiviso nel tempo. In tale quadro, i partecipanti potranno aderire ad un patto di collaborazione attraverso il quale il Municipio VII Ponente metterà a disposizione del quartiere il nuovo spazio coordinando proposte di eventi ed iniziative degli abitanti e sostenendo le attività di presidio e cura dei luoghi.

Informazioni aggiornate sul calendario degli incontri e sulle modalità di partecipazione sono disponibili sulla pagina dedicata e sui canali del Comune di Genova.