La Sampdoria perde 3 a 0 contro il Frosinone: tutto sbagliato, Gregucci e Foti sempre più a rischio esonero

Frosinone (24′ Fiori, 48′ Raimondo, 63′ Corrado) 3 – 0 Sampdoria

90′ Tre minuti di recupero assegnati dal direttore di gara. Con il Mantova vincitore, Sampdoria che torna con un piede in zona playout, a parimerito proprio con i mantovani a 30 punti.

87′ Un’occasione per parte, Barak spara alto dal limite e Vergani riesce a scavalcare la marcatura e a toccare prima di Martinelli ma calcia fuori.

82′ Giro palla della Sampdoria, Cicconi poi si fa sfilare il pallone da Fini che tiene botta e riesce a servire il compagno. Passaggio verso Gelli che calcia dal limite dell’area, ci pensa ancora Martinelli a salvare la faccia ai suoi.

80′ Ultimi due cambi utilizzati da Foti: dentro Casalino e Depaoli al posto di Ricci e Di Pardo.

74′ Altro doppio cambio per il Frosinone: fuori Raimondo e Calò per Vergani e Koutsoupias.

72′ Cross profondo per Brunori che salta Gelli e poi tiene di fisico. A tu per tu con Palmisano calcia e mette a lato. Azione che rappresenta a pieno la partita dei blucerchiati: non funziona nulla.

71′ Punizione per la Sampdoria, Pafundi profondo dentro l’area per Palma che colpisce di testa ma non inquadra la porta. Rimessa dal fondo per i ciociari.

70′ Si porta in avanti la Sampdoria, una serie di tiri murati, il più pericoloso quello di Ricci a cui si contrappone un difensore a pochi passi da Palmisano. Primo corner in tutta la partita per la Sampdoria, nulla di fatto.

65′ Girandola di cambi, un paio per parte. Foti inserisce Pafundi e Barak per Soleri e Viti. Per il Frosinone dentro il genoano Fini e Kvernadze per Fiori e Ghedjemis.

63′ Rimessa Frosinone, giro palla a centrocampo, palla per Corrado che si coordina dalla distanza! Super gol di Corrado da almeno 25 metri! Che gol la prima firma di Corrado in maglia Frosinone. Difesa della Sampdoria che concede troppo spazio al giocatore avversario, che sgancia la mina indisturbato e buca Martinelli.

61′ Rete di Brunori che spacca di testa la porta dopo la conclusione di Cicconi. Tutto inutile però, si alza la bandierina per la posizione in fuorigioco proprio dell’ex Palermo.

60′ Ammonito Fiori, trattenuta veemente su Di Pardo.

58′ Primo squillo della partita per Cicconi, fin qua non pervenuto. Pallone dentro che non riesce a colpire Begic, l’azione termina con una pallonata sul volto di Raimondo e gioco fermo.

55′ Primo cambio della gara per la Sampdoria. Fuori il play Esposito per Cherubini, probabile cambio di assetto tattico per la squadra di Foti.

53′ Altra occasione per il Frosinone. Fiori mette dentro, Raimondo vela e Gelli perde l’attimo calciando fuori. Dura un paio di minuti il cambio passo della Sampdoria che, dopo aver subito la rete del 2-0, riprende a commettere gli stessi errori del primo tempo.

48′ Riparte il Frosinone, Gelli mette dentro per Raimondo! Lo specialista dei tiri di testa con un gol di testa che manda fuori giri Martinelli, bellissima palla che si spegna in rete dopo il colpo di testa volante della punta di casa.

47′ Con un piglio diverso la Sampdoria in questi primi minuti. Begic lavora un pallone non preciso e lo serve sull’out mancino, pallone dentro l’area per chiudere il triangolo ma non arriva di pochissimo proprio il numero 11, poi spezza con fallo l’azione Esposito che ottiene l’ammonizione.

45′ Si riprende, inizia il secondo tempo con il Frosinone in palleggio.

Secondo tempo

46′ Termina qua il primo tempo, Frosinone in vantaggio. Poca, pochissima Sampdoria che termina la prima frazione con solo due conclusioni entrambe fuori, dominio totale della squadra di casa che, oltre alla rete di Fiori, avrebbe potuto gonfiare la porta almeno in altre 2/3 occasioni. I guanti di Martinelli e diverse conclusioni imprecise hanno graziato la squadra di Gregucci, fin qua decisamente passiva sulla prova magistrale della squadra di Alvini, diverse volte catturato dalla telecamera con reazioni rabbiose. L’allenatore si è molto arrabbiato proprio per quelle occasioni non capitalizzate che avrebbero portato più serenità alla sua squadra. Sotto il punto di vista tattico, prova da dieci in pagella per i gialloblù, i blucerchiati mancano totalmente di attenzione e rapidità di pensiero in fase difensiva, costruiscono pochissimo in avanti e mancano di un filtro a centrocampo che dovrebbe prevenire le giocate di Gelli, pescato sempre libero dai suoi compagni di reparto.

45′ Concesso un minuto di recupero. Intanto ci riprova il Frosinone con Ghedjemis che calcia addosso a Martinelli. Un’altra copertura difensiva sbagliata dalla Sampdoria che rischia proprio a ridosso della sua porta. Quasi sempre sbagliate le coperture e risulta difficile per la squadra di Gregucci scalare dalla fascia sinistra a quella destra e viceversa con attenzione e velocità. Proprio per questo fattore era arrivata la rete di Fiori.

44′ Conclusione creativa di Cichella che ci prova addirittura con una specie di tacco girato di schiena. Martinelli lascia scorrere fuori.

41′ Riprende il martello pneumatico del Frosinone, con azioni su azioni e palloni dentro quasi sempre vinti. Questa volta cross dentro verso Oyono che guadagna il corner. Su angolo attenta la Sampdoria che sventa l’azione.

40′ Ottima azione della Sampdoria, la seconda in questo primo tempo, che termina però con un nulla di fatto. Begic per Ricci, colpo di testa che da cross si trasforma in un tiro semplice semplice da raccogliere.

37′ Gelli dentro verso Fiori sempre sul secondo palo, Di Pardo questa volta contiene e manda in angolo. Schema, Calò riceve dopo l’uno-due e cerca il secondo palo. Palla regalata a Martinelli.

36′ Ammonito Oyono, prima ammonizione della gara.

35′ Fiori vicino alla doppietta! Gelli da solo a centrocampo davanti alla difesa della Sampdoria, indisturbato serve Fiori che sterza e calcia, ancora Viti a fare da scudo e depositare per il sesto angolo del Frosinone. A colpo d’occhio i dati dimostrano il predominio dei gialloblù: 14 conclusioni e 6 in porta per i padroni di casa, 2 conclusioni fuori per la Sampdoria.

32′ Chiusura perfetta di Viti su Ghedjemis che sta seminando il panico sull’out destro. Calcio d’angolo inevitabile, il quinto per la squadra del Lazio, questa volta però ben ribadito fuori dall’area dalla Sampdoria.

28′ Altro buco difensivo lasciato dalla Sampdoria, Ghedjemis alla Robben rientra ancora e calcia con il mancino, Martinelli si immola ancora! Angolo, Gelli colpisce proprio verso Martinelli che non blocca Raimondo da pochi passi! Palla alta sopra la traversa, un paio di rischi in questo momento per i blucerchiati. La difesa a tre della Sampdoria sta regalando troppi spazi alla squadra di casa, in più frangenti è sempre spuntato l’uomo in più della squadra Alvini in fase di costruzione.

26′ Vuole rispondere subito la Sampdoria, Begic ottiene un calcio di punizione interessante ai suoi. Parte Esposito, palla in curva.

24′ Viti sbaglia a centrocampo e regala palla al Frosinone, parte sulla fascia Oyono che serve sul secondo palo Fiori! Sblocca la sfida il Frosinone, il laterale era da solo proprio sul secondo palo. Dormita difensiva della Sampdoria proprio su quel lato dell’area, il numero 80 ha avuto tutto il tempo per coordinarsi di testa.

23′ Angolo per il Frosinone, pallone che termina dalle parti di Corrado che calcia con troppa foga alle stelle.

19′ Fallo sulla trequarti a favore della Sampdoria, Oyono sgambetta Brunori e concede ad Esposito una buona occasione su punizione. Palla dentro, spizza di testa un difensore di casa che serve dal limite Ricci! Conclusione di poco alta, prima vera grande occasione per la Sampdoria. Poi batte veloce Palmisani, un paio di passaggi e Ghedjemis prova a giro! Anche qua palla di poco alta sulla traversa, un rischio per parte in un minuto.

15′ Prima azione corale della Sampdoria, Brunori con un esterno volante serve Ricci che ribadisce sul laterale per Di Pardo che calcia senza precisione. Fuorigoco però al termine della conclusione.

13′ Calvani innesca per sbaglio Brunori con il retropassaggio verso Palmisani. L’ex Palermo però lascia sfilare e perde l’attimo, sarebbe stato uno contro uno proprio con il portiere che recupera.

12′ Pressing estenuante dei padroni di casa in fase di non possesso, la Sampdoria trova difficile costruire anche perchè è quasi sempre costretta a forzare la giocata, perdendo praticamente sempre la sfera una volta superata la metà campo. Da sottolineare fin qua la prova di Raimondo, ora anticipato da Martinelli che deposita in rimessa laterale una possibile azione pericolosa.

10′ Conclusione violenta dal limite di Oyono, mura con la schiena Viti.

9′ Continua il gioco del Frosinone, Sampdoria che deve ancora prendere le misure in questi primi dieci minuti. Ancora zero occasioni pericolosi per i blucerchiati, il Frosinone continua il suo giro palla non arrivando però sempre preciso all’ultimo strappo.

5′ Cross dentro nell’area della Sampdoria, sfera che passa tutta l’area senza trovare nessun giocatore. Pallone dentro e calcio d’angolo dopo il contrasto di Palma. Palla dentro dalla bandierina, di testa Calò verso la porta e ancora Martinelli! Sventata un’altra pericolosa occasione da gol! Non troppo attenta la difesa ospite in questo avvio.

3′ Partita di grande intensità fin dai primissimi minuti. Begic cincischia troppo con il pallone tra i piedi e perde la sfera, parte Ghedjemis che prova a ribadire in area. L’azione termina con un cross fuori dei padroni di casa.

1′ Si inizia! Batte per prima la Sampdoria con Brunori, giro palla blucerchiato che termina in rimessa laterale. Palla recuperata dal Frosinone, pasticcio e palla per Raimondo che si trova da solo contro Martinelli. Conclusione verso la porta, Martinelli! Parata che salva subito il risultato per la Samp, sarà angolo per i padroni di casa.

Primo tempo

Sampdoria (3-4-2-1): 50 Martinelli, 13 Palma, 28 Abildgaard, 2 Viti, 29 Di Pardo, 8 Ricci, 94 Esposito, 7 Cicconi, 11 Begic, 92 Soleri, 99 Brunori. A disposizione: 1 Ghidotti, 98 Coucke, 25 Ferrari, 5 Riccio, 20 Pafundi, 23 Depaoli, 33 Conti, 21 Giordano, 72 Barak, 34 Casalino, 10 Cherubini. Allenatore: Gregucci.

Frosinone (4-3-3): 22 Palmisani, 20 Oyono A, 3 Calvani, 18 Cichella, 6 Gelli, 14 Calò, 19 Corrado, 10 Gelli, 7 Ghedjemis, 9 Raimondo, 80 Fiori. A disposizione: 12 Lolic, 75 Pisseri, 21 Oyono J, 5 Marchizza, 32 Masciangelo, 8 Koutsoupias, 40 Fini, 92 Kone, 24 Ndow, 90 Vergani, 17 Kvernadze, 28 Zilli. Allenatore: Alvini.

Arbitro: La Penna di Roma 1. Assistenti: Lo Cicero di Brescia e Miniutti di Maniago. IV ufficiale: Zoppi di Firenze. VAR: Aureliano di Bologna. AVAR: Del Giovane di Albano Laziale.

La “quadriade” a rischio

Indipendentemente dall’esito dell’inchiesta sulla panchina della Sampdoria, di cui si saprà di più a inizio settimana, la “quadriade” di allenatori (Foti-Gregucci-Lomabardo-Pozzi) rischia di saltare qualora non arrivasse una prestazione positiva contro la terza forza del campionato. Un solo punto per la Samp nelle ultime tre partite ma la cosa più grave è che contro Mantova, Bari e Juve Stabia la squadra è regredita rispetto ai deboli segnali di miglioramento visti nelle settimane precedenti. La classifica, preoccupante al termine dello scorso turno, rischia di esserlo ancora di più alla fine di questa gara se non arrivasse una vittoria: lo Spezia ha infatti battuto il Monza 4-2, la Virtus Entella 1-0 il Sudtirol e l’Avellino 1-0 il Padova. O risultato o prestazione: qualcosa deve uscire rispetto al nulla delle scorse tre gare. La classifica aggiornata della Serie B