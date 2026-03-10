Frana a Ceranesi, fango e pietre sulla carreggiata: strada chiusa

Genova. Nella notte tra lunedì 9 e martedì 10 marzo 2026, uno smottamento ha interessato via Bartolomeo Parodi, nel comune di Ceranesi. L’allarme è scattato durante le ore notturne, spingendo le squadre dei vigili del fuoco a raggiungere tempestivamente la zona per una prima valutazione della situazione e per mettere in sicurezza il tratto di strada coinvolto.

A causa della presenza di detriti e materiale franato sulla carreggiata, che ha reso impraticabile il transito, è stata disposta la chiusura temporanea della strada comunale. Il personale intervenuto si è concentrato sulla verifica della stabilità del versante e sulla predisposizione degli interventi necessari per scongiurare ulteriori pericoli per la viabilità.

La strada rimarrà interdetta al traffico veicolare fino al completamento delle verifiche tecniche e alla messa in sicurezza definitiva dell’area, garantendo così l’incolumità di chi viaggia.