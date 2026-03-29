Fondo per i minori allontanati dalla famiglia, il plauso della Regione: “Passo concreto per tutelarli”

Genova. La Regione Liguria “accoglie con favore” l’istituzione del Fondo nazionale per l’assistenza ai minori allontanati dalla famiglia, previsto dalla legge di bilancio 2025, che mette a disposizione 100 milioni di euro annui per il triennio 2025-2027 a sostegno di tutti i comuni italiani. È quanto si legge in una nota.

Il fondo viene ripartito sulla base della spesa sostenuta dalle amministrazioni locali nell’anno precedente, tenendo conto anche di altri fattori, quali le particolari esigenze dei comuni di piccola dimensione e l’incidenza di tali spese sul fabbisogno complessivo per la funzione sociale.

Nel primo anno di attuazione della misura (2025 per spese sostenute nel 2024), ai comuni liguri sono stati assegnati complessivamente oltre 6,6 milioni di euro.

Grazie a questo intervento dello Stato, fortemente sollecitato anche dalla Conferenza delle Regioni, i comuni liguri potranno beneficiare di risorse strutturate per far fronte alle spese relative al collocamento dei minori in comunità residenziali.

“Accogliamo con soddisfazione questo provvedimento – dichiara l’assessore regionale Massimo Nicolò – perché è un passo concreto per la tutela dei minori. I comuni sostengono costi importanti per garantire protezione e accoglienza a situazioni di grande fragilità, e questo fondo costituisce un supporto fondamentale. Come Regione – prosegue l’assessore – continueremo a lavorare al fianco dei territori: al termine del bando nazionale, valuteremo eventuali misure integrative per rispondere a bisogni specifici che dovessero emergere, assicurando che nessuna amministrazione venga lasciata sola di fronte a queste responsabilità”.

Regione Liguria invita le amministrazioni comunali a monitorare con attenzione la pubblicazione del decreto ministeriale sulla Gazzetta ufficiale e a partecipare secondo le modalità che saranno definite dal Ministero dell’Interno, al fine di cogliere pienamente le opportunità offerte dal fondo.