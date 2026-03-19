Dalla tragedia alla prevenzione: Fondazione Carige forma gli studenti sulla sicurezza anticendio

Genova. Un percorso formativo per trasformare la consapevolezza in competenza concreta. È questo l’obiettivo dell’iniziativa “Accrescere la consapevolezza attraverso la conoscenza”, lanciata da Fondazione Carige e rivolta agli studenti delle scuole superiori di Genova e Imperia, con una serie di incontri dedicati alla sicurezza e alla prevenzione nei luoghi pubblici.

Il progetto nasce in risposta a un evento traumatico, la tragedia di Crans-Montana, che ha spinto la fondazione a un primo intervento immediato — l’acquisto e la donazione di farmaci per i grandi ustionati curati tra Genova e Milano — e successivamente alla costruzione di un percorso educativo strutturato. L’iniziativa si sviluppa con il supporto della Prefettura di Genova e della Questura di Genova, la collaborazione dei Vigili del Fuoco, il coinvolgimento dell’Ordine degli Psicologi della Liguria e della Direzione dell’Ufficio Scolastico Regionale, sotto il coordinamento dell’ingegnere Roberto Orvieto.

Il programma prevede sessioni formative di circa un’ora e mezza, con un taglio pratico e interattivo. L’obiettivo è fornire agli studenti strumenti essenziali per comprendere e gestire situazioni di emergenza, superando l’approccio teorico tradizionale. Si parte dalla lettura dei piani di evacuazione e della segnaletica, per arrivare all’uso corretto del numero unico di emergenza e dell’app Where Are U, fino alla valutazione del rischio e alla prevenzione degli incendi.

Ampio spazio è dedicato proprio alla sicurezza antincendio: dal cosiddetto “triangolo del fuoco” alla distinzione tra materiali combustibili e infiammabili, fino all’analisi dei principali pericoli legati a un incendio, come fumo, calore e gas tossici. Le lezioni saranno affiancate da video esperienziali, simulazioni di evacuazione e testimonianze dirette, con l’obiettivo di rendere più immediata la comprensione dei comportamenti corretti.

Il percorso prenderà il via dal liceo classico Andrea D’Oria, già partner della fondazione in altre attività formative, e sarà progressivamente esteso agli istituti delle due province che ne faranno richiesta. Nei prossimi mesi è previsto anche un ampliamento del progetto agli esercenti dei locali pubblici, grazie alla collaborazione con la Camera di Commercio di Genova.