Foce, in pochi minuti due incidenti-auto moto con dinamica simile: feriti due scooteristi

Genova. Due incidenti a distanza di pochi metri e pochi minuti, entrambi con dinamica simile. È successo oggi nel tardo pomeriggio alla Foce.

Primo episodio alle 18.00: in viale Brigate Partigiane un’auto e una moto che procedevano entrambi in direzione centro si sono scontrati. La dinamica è da chiarire, ma sembra che la vettura stesse svoltando a sinistra verso via Diaz.

Il conducente del mezzo a due ruote, un 44enne, nell’urto ha impattato contro il finestrino posteriore dell’auto, infrangendolo. Soccorso dalla Croce Bianca, è stato spinalizzato e condotto in codice giallo presso il pronto soccorso dell’ospedale Galliera per trauma lombare e agli arti inferiori. Illeso il conducente della vettura.

Un quarto d’ora più tardi, un’altra ambulanza della Croce Bianca è stata inviata in codice rosso per un altro incidente a poche centinaia di metri, all’incrocio fra corso Torino e via Barabino.

Anche in questo caso la dinamica è risultata simile: uno scooterista di 56 anni stava percorrendo via Barabino in direzione levante quando un’auto che procedeva nella stessa direzione ha tentato di svoltare a sinistra verso corso Torino, colpendolo e facendolo rovinare a terra.

Fortunatamente il codice è stato declassato a verde e il paziente è stato ospedalizzato al policlinico San Martino per sospetta lussazione di una spalla.

In entrambi gli incidenti è intervenuta la polizia locale che ha avviato i rilievi e gestito la viabilità, inevitabilmente rallentata.