Maxi appalto da 111 milioni a Fisia Italimpianti per il depuratore di Napoli Est: intervento per migliorare le acque del Golfo

Napoli. Un investimento da 111 milioni di euro per migliorare la qualità delle acque del Golfo di Napoli e restituire alla città tratti di costa oggi non balneabili. È questo l’obiettivo del progetto di adeguamento dell’impianto di depurazione di Napoli Est, aggiudicato al raggruppamento formato dalla genovese Fisia Italimpianti (in quota al 40%) e dalla spagnola Acciona.

La gara, indetta da Invitalia per conto del Commissario straordinario unico alla depurazione, rappresenta un passaggio strategico per il sistema idrico dell’area metropolitana partenopea. L’intervento punta infatti a rafforzare l’affidabilità del trattamento delle acque reflue e a sostenere un più ampio processo di riqualificazione urbana.

L’impianto, realizzato alla fine degli anni ’90 nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, sarà potenziato con tecnologie avanzate di depurazione biologica. Una volta completato, potrà servire circa 860mila abitanti distribuiti in 14 comuni, trattando le acque reflue di una delle aree più densamente popolate della città e dell’hinterland.

Tra gli effetti attesi c’è anche il recupero ambientale di una porzione significativa del litorale dell’area orientale di Napoli, con la prospettiva di rendere nuovamente balneabili alcuni tratti di costa oggi penalizzati. Un risultato che potrebbe avere ricadute importanti anche sul piano economico e turistico.

Il progetto rafforza inoltre la presenza del gruppo Webuild nel Sud Italia, dove sono attualmente in corso 21 opere per un valore complessivo superiore ai 16 miliardi di euro, con oltre 10mila addetti coinvolti tra personale diretto e indotto.

“L’avvio di questo progetto segna un momento importante per il territorio napoletano – ha dichiarato Matteo Buzzetti, direttore generale di Fisia Italimpianti – e contribuirà concretamente al miglioramento della qualità delle acque del Golfo e alla riqualificazione di un’area di grande valore ambientale ed economico”.

Il nuovo intervento si inserisce in un rapporto ormai consolidato tra Webuild e la città di Napoli. Il gruppo è infatti impegnato anche nella realizzazione di tratte della metropolitana – tra cui la Linea 10 – e di importanti infrastrutture ferroviarie in Campania, come i lotti della linea alta velocità Napoli-Bari e la Salerno-Reggio Calabria.

Con quasi un secolo di attività nel trattamento delle acque, Fisia Italimpianti rappresenta uno dei poli di eccellenza del gruppo nel settore idrico, con impianti che servono milioni di persone nel mondo. Il progetto di Napoli Est si inserisce in questo percorso, “con l’obiettivo di portare sul territorio tecnologie e competenze maturate su scala globale e contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale” spiega una nota di Webuild.