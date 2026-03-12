Fiocchetto lilla, a Genova “La partita più bella”: pazienti ed ex pazienti in campo con le Under del Genoa

Genova. In campo non solo per vincere una partita, ma per lanciare un messaggio di inclusione, consapevolezza e speranza.

In occasione della Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla, dedicata ai disturbi del comportamento alimentare, pazienti ed ex pazienti del Centro per i Disturbi del Comportamento Alimentare di ATS–Asl3 scenderanno in campo insieme alle squadre femminili Under 15 e Under 17 del Genoa.

“La partita più bella” a Cornigliano

L’appuntamento è con “La partita più bella”, in programma sabato 14 marzo alle ore 10 sul campo sportivo di via dell’Acciaio 139 a Cornigliano. Non una semplice gara sportiva, ma un’iniziativa che utilizza il linguaggio universale dello sport per superare le barriere comunicative e promuovere solidarietà e rinascita.

L’iniziativa è realizzata anche con il supporto di A.F.co.D.A., l’Associazione familiari contro i disturbi alimentari di Genova e provincia: “La Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla ci stimola ogni anno a fare qualcosa in più per accendere i riflettori sui disturbi del comportamento alimentare, parlarne apertamente e sostenere chi affronta queste difficoltà – spiega la vicepresidente e assessore regionale allo Sport Simona Ferro – Lo sport è uno strumento straordinario: vedere pazienti, ex pazienti e giovani atlete del Genoa condividere il campo è un messaggio di grande valore. Può aiutare a ritrovare fiducia e forza per ripartire”.

Anche per l’assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò la diffusione di questi disturbi tra i più giovani rappresenta una sfida significativa per il sistema sanitario: “Sempre più ragazzi e ragazze sono colpiti dai disturbi della nutrizione e dell’alimentazione. È importante ricordare che da queste patologie si può uscire e che chiedere aiuto è il primo passo. In Liguria sono presenti strutture dedicate con équipe multidisciplinari che accompagnano pazienti e famiglie in un percorso di cura completo”.

Secondo i dati illustrati da Pier Fabrizio Cerro, responsabile del Centro regionale per i disturbi del comportamento alimentare e adolescenza, in Italia si stimano circa tre milioni di casi, pari a circa il 5% della popolazione. Negli ultimi anni si è registrato anche un abbassamento dell’età media di esordio, passata dai 17 ai 16 anni, con circa il 30% dei pazienti sotto i 14 anni. In Liguria le persone affette da disturbi alimentari sono stimate in circa 1.800.

“Ringrazio il Genoa per questa opportunità che ci consente di parlare alla cittadinanza fuori dagli schemi e raggiungere un pubblico sempre più ampio – ha detto Barbara Masini, responsabile del Centro Disturbi del Comportamento Alimentare di ATS–Asl3 – Nel nostro centro ci occupiamo di prevenzione, diagnosi e cura dei disturbi alimentari in regime ambulatoriale, con una valutazione multidisciplinare e percorsi che comprendono visite mediche e nutrizionali, psicoterapie individuali e di gruppo, attività di rilassamento e interventi di educazione alimentare”.

“Il calcio unisce, abbatte le barriere e stimola ad affrontare i propri limiti – ha aggiunto il direttore generale del Genoa Flavio Ricciardella – può diventare uno strumento di inclusione e di sensibilizzazione. Con il nostro ufficio CSR abbiamo voluto portare all’attenzione il tema dei disturbi alimentari. Il risultato di questo match lo conosciamo già: sono le ragazze che partecipano all’evento”.

A sottolineare l’importanza del supporto alle famiglie è anche Roberto Mazzino, referente di A.F.co.D.A: “Da oltre vent’anni siamo al fianco delle famiglie di persone che soffrono di disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, offrendo ascolto e sostegno. Il nostro impegno è promuovere maggiore consapevolezza e collaborare con servizi e istituzioni affinché prevenzione e cura siano sempre più efficaci”.

Le iniziative in Liguria

Tra gli appuntamenti collegati alla Giornata del Fiocchetto Lilla è previsto anche il webinar “Uno sguardo ai diversi tipi di disturbo alimentare: riconoscere i segnali e capire come aiutare”, in programma giovedì 19 marzo alle ore 18 in collaborazione con Asl 2. Relatore sarà Pier Fabrizio Cerro.

Asl 1 attiverà invece dal 16 al 20 marzo, dalle 13.30 alle 15.30, una linea telefonica dedicata (0184 536335) per informazioni e orientamento sui disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, con specialisti tra dietisti, nutrizionisti e psicologi.

In Asl 2 sono previsti due appuntamenti pubblici: martedì 17 marzo alle 17.30 a Pietra Ligure, nella sala del Consiglio comunale, con un evento aperto alla cittadinanza, preceduto in mattinata da un incontro con le scuole in piazza La Pietra presso la panchina lilla. Mercoledì 25 marzo alle 17, nella Sala Rossa del Comune di Savona, si terrà invece l’incontro “Corpo, identità, anoressie: il rapporto tra generazioni attraverso la psicopatologia anoressico-bulimica”.