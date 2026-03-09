Fincantieri, Bucci: “In Liguria nascono navi straordinarie. Cantieristica cruciale per Genova e la Liguria”

Genova. “Quello dello shipping rappresenta uno dei settori più importanti della nostra economia. Regione Liguria crede fermamente nella Blue Economy: la cantieristica è stata fondamentale per la Repubblica di Genova secoli fa, continua a esserlo oggi e lo sarà anche in futuro. Il fatto che a Sestri Ponente si costruiscano alcune delle navi più complesse, quelle che richiedono maestranze di altissima qualità, è un ulteriore segnale che ci incoraggia a fare sempre meglio. Significa che in Liguria abbiamo competenze e professionalità capaci di realizzare opere di fascia molto alta. Un ringraziamento sentito va alle donne e agli uomini che hanno lavorato a questo progetto fino alla sua realizzazione: con competenza, passione e impegno hanno contribuito a dare vita a un risultato straordinario. Il momento del varo è sempre carico di emozione, perché vedere l’acqua del mare lambire per la prima volta la carena di un nuovo gioiello della nautica è qualcosa che lascia il segno. Ed è bello pensare che tutte queste persone, quando un giorno vedranno la nave ormeggiata, potranno dire con orgoglio ‘questa l’ho fatta io’. Un’emozione che si porta nel cuore”.

Con queste parole il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, è intervenuto in occasione del triplo evento per Explora Journeys e Fincantieri, tenutosi oggi nel cantiere di Genova Sestri Ponente. La compagnia europea di viaggi del Gruppo MSC ha celebrato con Fincantieri il varo tecnico di Explora IV, la cerimonia della moneta di Explora V, e l’inizio della costruzione di Explora VI.

“Non ultimo – prosegue Bucci – bisogna considerare anche che a Sestri Ponente stiamo realizzando un nuovo cantiere: come sappiamo, il sito si sta ampliando e ci sono molte opere in corso. Una volta terminate, porteranno una significativa ricaduta economica e occupazionale per tutta la regione. È importante che le istituzioni lavorino tutte insieme per raggiungere il traguardo. Si tratta infatti di un investimento che supera i 450 milioni di euro e che porterà a Sestri Ponente, a Fincantieri, alla città e a tutti noi un risultato storico”.