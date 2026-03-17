Fiera del libro, no del Comune a Matteotti: al vaglio largo Pertini e il Porto Antico

Genova. Piazza Matteotti, come altre piazze storiche, è oggetto di “una rinnovata attenzione” e “riteniamo doveroso concedere questi spazi con dei criteri oggettivi, trasparenti e programmabili”, impossibile dunque garantirla per la Fiera del Libro.

L’assessora al Commercio Tiziana Beghin interviene in consiglio comunale sul futuro della Fiera e sulla sede dell’edizione primaverile, che celebra il centenario della manifestazione. I librai hanno chiesto di poter tornare in piazza Matteotti, o in alternativa largo Pertini, ma il Comune ha proposto di spostarla al Porto Antico.

Le due ipotesi al vaglio per l’edizione dl centenario

L’assessora ha chiarito che, dopo i confronti con i librari e la Soprintendenza, sono queste le due ipotesi al vaglio, entrambe con criticità: largo Pertini principalmente per l’impatto visivo, che dovrà valutare la Soprintendenza, il Porto Antico sembra non mettere d’accordo tutti, anche se “è stato valutato da buona parte dei presenti in modo estremamente positivo, anche se tutti non sono concordi”.

L’impatto visivo è d’altronde uno dei nodo principali da sciogliere, insieme con le tempistiche di occupazione e la concomitanza con altri eventi, e sembra escludere definitivamente piazza Matteotti: “Dobbiamo valutare attentamente – ha sottolineato Beghin. – Piazza Matteotti non viene concessa se non in casi eccezionali, e non possiamo garantirla in esclusiva”. Da qui il parere negativo all’ordine del giorno presentato dall’opposizione, che chiedeva appunto al Comune di impegnarsi per consentire ai librai di spostarsi a Matteotti.

La protesta dei librai: “La Fiera del Libro torni a Matteotti”

Un passo indietro: a inizio marzo Marcello Ambrogio, presidente della Fiera del Libro, aveva chiarito che “Galleria Mazzini va bene a Natale e Capodanno. Ma per l’appuntamento di primavera non funziona dal punto di vista commerciale”, aggiungendo che davanti al no dell’amministrazione sulla concessione di piazza Matteotti “o cambia qualcosa o l’appuntamento salta. E forse Genova perderà la Fiera più antica d’Italia. Aspettiamo che qualcuno cambi idea, altrimenti non avremo altra possibilità”.

Beghin ha smentito voci su mancate interlocuzioni, sottolineando che “la Fiera del Libro ha storicamente la sua sede in Galleria Mazzini, l’utilizzo di piazza Matteotti è stato negli anni passati una soluzione eccezionale e temporanea resasi necessaria esclusivamente a causa dei lavori di ristrutturazione che hanno interessato la galleria”.