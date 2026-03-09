  • News24
Polemica

Fiera del Libro, i librai: “Senza una piazza adatta rinunceremo all’evento di primavera”

Il Comune vorrebbe assegnare Galleria Mazzini ma i librai chiedono Matteotti o una 'piazza' visibile

fiera libro in piazza matteotti

Genova. Partito alla grande a inizio gennaio con l’esposizione tradizionale in Galleria Mazzini e con tanti impegni a favore della città, come la raccolta fondi per il Gaslini, le presentazioni dei libri con gli autori, le visite guidate gratuite e aperte alla città , il centesimo anniversario della Fiera del Libro di Genova, la più antica d’Italia, fondata proprio nel 1926 (lo stesso anno della “Grande Genova”) rischia di trasformarsi un addio. 

Secondo quanto riferito dagli organizzatori infatti il Comune di Genova non vorrebbe concedere il tradizionale spazio in piazza Matteotti per il tradizionale appuntamento in primavera dove i librai animano ormai da molti anni la zona solitamente trasformata in parcheggio e anche le proposte alternative sono state respinte; a cominciare da largo Pertini davanti al Carlo Felice.

Come spiega Marcello Ambrogio, presidente della Fiera del Libro di Genova: “Galleria Mazzini va bene a Natale e Capodanno. Ma per l’appuntamento di primavera non funziona dal punto di vista commerciale. Noi i libri li vendiamo e viviamo del nostro incasso. In cambio, da sempre, diamo i soldi dell’occupazione del suolo pubblico e molti investimenti culturali oltre che un bel movimento di persone. Anche in quest’anno così importante per noi, visto che celebriamo i 100 anni, avevamo in mente di offrire tante iniziative e soprattutto visite guidate per i turisti a Palazzo Ducale e alla Torre Grimaldina, che sta per aprire. Invece ci siamo trovati su un muro di gomma fatto di ‘No'”.

In poche parole, “dobbiamo solamente accettare la Galleria e ovviamente di fronte a questa ipotesi dovremo rinunciare all’evento. Una vera disdetta per la città oltre che un problema per noi”.

Le ultime mediazioni e tentativi di convincere il Comune interlocutore sono andati a vuoto: “Ora manca un mese circa all’evento e quindi lo vogliamo dire chiaramente, affinché tutti si predano le loro responsabilità: la Fiera del Libro in primavera non può essere allestita in Galleria Mazzini alle condizioni che ci sono state proposte. O cambia qualcosa o l’appuntamento salta. E forse Genova perderà la Fiera più antica d’Italia. Aspettiamo che qualcuno cambi idea, altrimenti non avremo altra possibilità”.

Rimaniamo basiti e sgomenti nell’apprendere che il centrosinistra, nell’anniversario dei 100 anni, mette a serio rischio la realizzazione della Fiera del Libro di Primavera – attaccano i consiglieri comunali della Lega Paola Bordilli e Alessio Bevilacqua -. Eppure, proprio in piazza Matteotti nel 2023 l’attuale assessore Montanari presenziava con la allora giunta all’inaugurazione della Fiera in Matteotti. L’assessore al Commercio ha idee quindi diverse da Montanari visto che vuole mandare la fiera fuori dalla sua sede primaverile? Ha parlato di questo spostamento con il Civ di Galleria Mazzini? Eppure quando amministravamo noi, mai, e sottolineiamo, mai, sono successi disguidi simili. Dai cantieri in Matteotti ai lavori in Galleria Mazzini, abbiamo sempre cercato di tutelare i librai e i loro banchi che, oltra ad essere importanti realtà commerciali, sono patrimonio culturale e non solo commerciale della nostra città. Speriamo in un intervento immediato in prima persona da parte del sindaco Salis volto a tutelare la fiera più antica di Genova e d’Italia. Presenteremo già nella giornata di domani un documento che la impegni a risolvere questo problema”.
