Festa della lettura nel sestriere di Prè: un pomeriggio di welfare culturale tra libri, piazze e comunità

Genova. Il Progetto di Comunità del Comune di Genova invita la città alla terza edizione della Festa della Lettura, in programma Sabato 21 marzo nel Sestiere di Prè. Un pomeriggio dedicato alle storie, ai libri e alla condivisione che trasformerà piazze e piazzette del quartiere in luoghi di ascolto, incontro e immaginazione per bambine, bambini e famiglie.

L’iniziativa si inserisce nel Progetto di Comunità del Comune di Genova – Genoa Municipality e rappresenta un esempio concreto di welfare culturale diffuso con l’utilizzo dello spazio pubblico come luogo di incontro, l’evento contribuisce a rafforzare la rete educativa e culturale del territorio, valorizzando il ruolo delle biblioteche, delle associazioni e delle comunità locali attraverso la lettura ad alta voce.

Il programma prevede dalle 15.00 alle 17.30, un percorso di letture diffuse in sette piazze del Sestiere di Prè, che per un pomeriggio diventeranno luoghi di ascolto e immaginazione per bambine, bambini e famiglie.

In ogni piazza sarà proposta una storia diversa e, ogni trenta minuti, le letture ripartiranno in contemporanea alle 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 e 17.00, permettendo alle famiglie di spostarsi tra vicoli e piazzette del Sestiere di Prè e scoprire nuovi racconti. Inoltre le letture saranno organizzate per fasce d’età, con tre piazze dedicate ai bambini e alle bambine dai 6 ai 10 anni, tre pensate per la fascia 3-6 anni e uno spazio specifico dedicato ai più piccoli da 0 a 3 anni.

Il percorso delle letture attraverserà alcune piazze significative del Sestiere di Prè, ognuna con una proposta dedicata: per i più piccoli, da 0 a 3 anni, in piazza Durazzo sarà allestito uno spazio morbido con letture brevi e momenti di ascolto. Le letture dedicate alla fascia 3-6 anni si svolgeranno in piazza Sant’Elena con Murdo. Il libro dei sogni impossibili; in piazza Inferiore del Roso con Bicio Raro e il mostro della laguna e in piazza Vittime di tutte le Mafie con Winnie the Pooh di A. A. Milne.

Per i bambini e le bambine dai 6 ai 10 anni le storie saranno invece ospitate in piazzetta del Fregoso con Orzowei di Alberto Manzi, in piazza del Campo con I miei vicini di Einat Tsarfati e in piazza Don Gallo con Oh com’è bella Panama di Janosch.

Il pomeriggio si concluderà ai Truogoli di Santa Brigida, dove dalle 17.30 alle 18.30 si terrà un momento finale aperto a tutte e tutti con lo spettacolo Bibò e la valigia dei libri musicanti, concerto interattivo con letture musicate e canzoni a cura di Elisa Guarraggi.

Nello stesso spazio sarà possibile partecipare a uno swap di libri portando un volume da scambiare, iscriversi al Sistema Bibliotecario e alla Biblioteca De Amicis e alla Biblioteca online del Circolo Vega. Il pomeriggio si chiuderà con la Merenda delle Favole preparata dalla Pasticceria Camogli.

La Festa della Lettura nasce, come tutte le attività del Progetto di Comunità, dalla collaborazione tra numerose realtà culturali e associative del territorio e dal percorso di co-progettazione con il Comune di Genova. A promuovere e animare l’iniziativa sono il Circolo Vega, ideatore e capofila dell’evento, insieme all’Associazione Via del Campo e Caruggi, La Stanza, Infanzia e Cultura, la Biblioteca Internazionale per Ragazzi Edmondo De Amicis e la Fondazione Andersen: una rete che lavora insieme per costruire nel quartiere una comunità educante capace di promuovere la lettura come occasione di crescita, relazione e partecipazione.

La Festa della Lettura diventa così un’occasione per vivere il Sestiere di Prè attraverso le storie, attraversando piazze e vicoli del quartiere e rafforzando il legame tra famiglie, biblioteche, associazioni e spazi pubblici. Un appuntamento che restituisce centralità alla lettura ad alta voce e allo spazio pubblico come luogo di incontro, partecipazione e condivisione.