Festa del papà, i volti e i messaggi sul facciata del palazzo di Regione Liguria a De Ferrari

Genova. Ieri sera sono i volti e i sorrisi dei papà liguri i protagonisti sulla facciata della sede della Regione in piazza De Ferrari, dove scorrono le fotografie inviate dai cittadini per l’iniziativa social di Regione Liguria “Il mio papà”.

Tra gli scatti selezionati per la Festa del Papà anche quelli condivisi da Alice Arcuri, Ludovica Mantovani, Eraldo Pizzo, Giorgia Cenni e Patrizio Masini. Le immagini hanno danno vita a un racconto corale, trasformando uno spazio simbolo della città in una vetrina di emozioni.

“A mio padre devo molto – commenta il presidente Marco Bucci – in particolare la fiducia e la libertà che mi ha saputo dare: la possibilità di scegliere, anche sbagliando. Non era scontato. La fiducia è un elemento fondamentale nel rapporto tra genitori e figli: va concessa, ma anche riconosciuta e ricambiata. Non sempre questo avviene subito, spesso alcune cose si comprendono davvero solo da adulti, quando si vivono in prima persona le stesse esperienze. Essere padre significa anche questo, trovare un equilibrio tra regole e libertà, essere fermi su alcuni principi ma allo stesso tempo lasciare spazio, responsabilizzando i propri figli. È un percorso che si costruisce nel tempo e che si trasmette di generazione in generazione”.