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Aziende

FenImprese Genova ed Enia insieme per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale nelle pmi

L’incontro si è concluso con la definizione di un obiettivo ambizioso: la creazione a Genova di una'accademia sull’IA

Generico marzo 2026

Genova. Si è svolto presso la sede di FenImprese Genova, in Via Fiasella, un incontro istituzionale finalizzato ad avviare una collaborazione strategica tra FenImprese Genova e ENIA – Ente Nazionale per l’Intelligenza Artificiale.

All’incontro hanno partecipato il Presidente di FenImprese Genova, Francesco Maresca, la responsabile per la digitalizzazione Marta Brusoni e la Presidente di ENIA, Valeria Lazzaroli.

Il confronto ha rappresentato un primo passo concreto verso la costruzione di un percorso condiviso volto a sostenere le piccole e medie imprese nel delicato processo di transizione digitale, con particolare attenzione alle opportunità e alle sfide legate all’intelligenza artificiale.

“È stato un incontro molto proficuo – ha dichiarato Francesco Maresca –. Come FenImprese Genova siamo molto soddisfatti di poter avviare una collaborazione con l’Ente Nazionale per l’Intelligenza Artificiale. Crediamo che, nel contesto storico attuale, tutte le PMI debbano essere accompagnate in un percorso complesso ma fondamentale, che segna l’epoca della rivoluzione digitale”.

“Sono molto soddisfatta dell’incontro – ha dichiarato Valeria Lazzaroli –. Come ente no profit abbiamo il dovere di promuovere la cultura d’impresa sull’intelligenza artificiale e di far comprendere a istituzioni, enti e aziende ogni aspetto fondamentale per arrivare a una vera sovranità digitale, elemento cruciale anche per la sicurezza del nostro Paese”.

L’incontro si è concluso con la definizione di un obiettivo ambizioso: la creazione a Genova di una’accademia sull’IA, che possa diventare un punto di riferimento per la formazione, la divulgazione e il supporto operativo alle imprese del territorio.

Un’iniziativa che punta a rafforzare la competitività del sistema economico locale, favorendo l’adozione consapevole delle nuove tecnologie e promuovendo un modello di sviluppo innovativo e sostenibile.

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