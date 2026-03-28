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Beccati

Fanno razzia di auto parcheggiate nella notte: incastrati e arrestati grazie alle telecamere di sicurezza

Fermati due uomini con l'accusa di danneggiamento e furto

finestrino rotto

Genova. I Carabinieri della Stazione di Genova San Teodoro e Scali hanno eseguito due fermi di indiziato di delitto a carico di un 66enne e un 38enne italiani, ritenuti responsabili del danneggiamento di numerosi veicoli e del furto di oggetti dagli abitacoli.

I militari, durante una pattuglia appiedata nella zona di via San Benedetto, hanno notato che diversi veicoli parcheggiati sulla pubblica avevano i cristalli rotti e che l’abitacolo era stato rovistato. La successiva analisi delle immagini dei sistemi di video sorveglianza dell’area ha consentito di verificare che, nel corso della notte, due individui avevano preso di mira numerose macchine, parcheggiate nel quartiere San Teodoro, rompendone i finestrini laterali e asportando degli oggetti dal loro interno.

A seguito delle ricerche avviate, i Carabinieri hanno rintracciato nella zona della Stazione Marittima i due soggetti che, concluse le formalità di rito, sono stati portati nel carcere di Marassi in attesa dell’udienza di convalida.

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