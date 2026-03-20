“False certificazioni sulle navi”: via al processo per 15 imputati tra ispettori del Rina e ufficiali della capitaneria

Genova. E’ cominciato questa mattina davanti al giudice Filippo Pisaturo il processo per quindici, fra ispettori del colosso delle certificazioni Rina e ufficiali della Capitaneria per le presunte false certificazioni di sicurezza sulle navi. L’inchiesta era nata nel corso delle indagini sul disastro della Jolly Nero, la portacontainer che nel maggio 2013 urtò la torre piloti del porto di Genova facendola crollare e causando la morte di nove persone.

Secondo il pm Walter Cotugno, prima e dopo quella tragedia ispettori e ufficiali si sarebbero accordati per falsificare l’esito delle verifiche sulla sicurezza a bordo di mercantili e traghetti. Il fascicolo negli anni passati è arrivato a contare fino a 39 persone iscritte sul registro degli indagati. Per diverse posizioni era però arrivato prima lo stralcio, poi la richiesta di archiviazione, fino agli attuali 13 nomi del Rina e a 2 ufficiali della Capitaneria. I fatti contestati abbracciano un periodo fra il 2013 e il 2017 e sul processo incombe la prescrizione. Questa mattina in aula è stato ascoltato il consulente della procura, l’ammiraglio Claudio Boccalatte, che già era stato consulente dell’accusa nel processo per il crollo della torre e nell’inchiesta bis.

Gli imputati sono difesi dagli avvocati Giuseppe Giacomini, Daniele Venturini, Luca Robustelli, Mario Scopesi. La società Rina, che era stata chiamata a rispondere in virtù della norma sulla responsabilità amministrativa delle aziende, è stata nel frattempo prosciolta per prescrizione.