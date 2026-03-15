Ex atleta paraolimpica costretta a cambiare scuola, Tursi: “Nessuna segnalazione al Comune, situazione risolta con l’ufficio scolastico regionale”

Genova. In merito alle notizie apparse sugli organi di stampa riguardanti la vicenda di una studentessa genovese di 17 anni costretta a cambiare istituto scolastico per l’impossibilità di ricevere adeguata assistenza igienico-personale, l’Amministrazione comunale di Genova intende esprimere “la massima solidarietà alla giovane e alla sua famiglia e chiarire che non era pervenuta alcuna segnalazione o richiesta di intervento agli uffici comunali, anche perché, per legge, la competenza diretta sulla gestione del personale scolastico e dell’assistenza interna agli istituti superiori ricade sotto l’egida dell’Ufficio Scolastico Regionale (USR)” si legge in una nota del Comune.

Una volta venuta a conoscenza della vicenda, “l’Amministrazione si è prontamente attivata per interloquire con le autorità competenti e verificare lo stato dei fatti e al momento l’Ufficio Scolastico Regionale ha già provveduto a risolvere la situazione, garantendo alla studentessa le condizioni necessarie per proseguire il proprio percorso formativo con il supporto che le spetta”.