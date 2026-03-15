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Precisazione

Ex atleta paraolimpica costretta a cambiare scuola, Tursi: “Nessuna segnalazione al Comune, situazione risolta con l’ufficio scolastico regionale”

Dopo le notizie di stampa "l'Amministrazione si è attivata per interloquire con le autorità competenti e l'Ufficio Scolastico Regionale ha già provveduto a risolvere la situazione"

Generica
Genova. In merito alle notizie apparse sugli organi di stampa riguardanti la vicenda di una studentessa genovese di 17 anni costretta a cambiare istituto scolastico per l’impossibilità di ricevere adeguata assistenza igienico-personale, l’Amministrazione comunale di Genova intende esprimere “la massima solidarietà alla giovane e alla sua famiglia e chiarire che non era pervenuta alcuna segnalazione o richiesta di intervento agli uffici comunali, anche perché, per legge, la competenza diretta sulla gestione del personale scolastico e dell’assistenza interna agli istituti superiori ricade sotto l’egida dell’Ufficio Scolastico Regionale (USR)” si legge in una nota del Comune.
Una volta venuta a conoscenza della vicenda, “l’Amministrazione si è prontamente attivata per interloquire con le autorità competenti e verificare lo stato dei fatti e al momento l’Ufficio Scolastico Regionale ha già provveduto a risolvere la situazione, garantendo alla studentessa le condizioni necessarie per proseguire il proprio percorso formativo con il supporto che le spetta”.
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