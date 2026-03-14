  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Denuncia

Ex atleta paralimpica costretta costretta a cambiare scuola: “Nessuno mi aiuta ad andare in bagno”

La vicenda resa nota da Marco Macrì di Genova Inclusiva: "Le norme ci sono ma il sistema non funziona"

Generico marzo 2026

Genova. Una ragazza di 17 anni, ex atleta paralimpica, disabile motoria e costretta su una sedia a rotelle è stata costretta a cambiare a scuola perché nell’istituto che frequentava non c’era nessuno che potesse aiutarla ad andare in bagno.

La vicenda è stata resa nota da Marco Macrì, portavoce di Genova inclusiva e referente nazionale della rete caregiver disabilità Italia. Secondo quanto riferito dalla stessa ragazzina in un video su Instagram, nella scuola non è stata trovata una figura in grado di aiutarla perché “troppo pesante”.

L’unica soluzione che la scuola avrebbe proposto, ha detto la ragazza nel video, è stata quella di farla sedere su una comoda, una carrozzina con un contenitore per le necessità fisiologiche. “Mi hanno umiliato e deriso” ha detto la ragazza nel video. La famiglia ha chiesto il riserbo sul nome della scuola genovese.

“Il Ccnl del comparto istruzione e Ricerca attribuisce ai collaboratori scolastici l’assistenza materiale agli alunni con disabilità, compreso l’accompagnamento ai servizi igienici. Le norme, dunque, esistono – ha detto Macrì -. E allora perché? Spiace constatare che, malgrado Regione, Comune e Garante per i diritti dell’Infanzia siano da mesi al corrente della situazione attraverso le comunicazioni formali dei genitori, si sia arrivati a scaricare sulla persona con disabilità le criticità di un sistema che non funziona”.

pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.