Evento con lettura della Costituzione a Chiavari: polemica sul patrocinio negato

Chiavari. Un momento di riflessione civica si prepara a coinvolgere la comunità di Chiavari in occasione delle celebrazioni per il 17 marzo, Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera. L’associazione Impegno Comune Liguria ha infatti organizzato per venerdì 13 marzo, alle ore 17, presso l’Auditorium San Francesco, un evento dedicato alla lettura pubblica e condivisa del testo costituzionale.

L’iniziativa nasce con l’intento di riaffermare il valore dei principi fondamentali della Repubblica – diritti, doveri, libertà e solidarietà – in un contesto aperto a tutti i cittadini, indipendentemente dall’appartenenza politica. “La Costituzione non è un testo di parte, è la casa comune di tutti gli italiani”, sottolineano gli organizzatori, definendo l’incontro come un’occasione culturale volta a promuovere il dialogo e la convivenza civile.

L’organizzazione dell’evento, però, è stata segnata da una nota di polemica legata al mancato sostegno da parte dell’amministrazione comunale. Impegno Comune Liguria aveva infatti richiesto il patrocinio del Comune di Chiavari, che non è stato concesso. A far discutere, come spiega la nota stampa diffusa questa mattina, è la modalità con cui la decisione sarebbe stata comunicata. L’associazione lamenta l’assenza di una motivazione esplicita a corredo della scelta, citando l’obbligo di motivazione previsto dalla normvativa e il dovere di trasparenza sancito dall’articolo 97 della Carta costituzionale.

“La Costituzione non è di qualcuno, è di tutti – il presidente di Impegno Comune Liguria, Davide Grillo – Sorprende che un’iniziativa dedicata alla sua lettura pubblica non abbia ottenuto il patrocinio e, soprattutto, non ne siano state spiegate le ragioni. Le istituzioni hanno il diritto di decidere, ma anche il dovere di motivare le proprie scelte. La trasparenza non è un favore, è un obbligo di legge e un segno di rispetto verso la comunità”.