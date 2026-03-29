  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Il caso

Morì dopo una lite col compagno, i parenti: “Indagate ancora, non è stato un incidente”

I familiari di Evelin Moori Chamorro, precipitata nella tromba delle scale in salita Superiore della Noce, si oppongono alla richiesta di archiviazione per il 32enne

Generico marzo 2026

Genova. La morte di Evelin Moori Chamorro, caduta dal sesto piano nella tromba delle scale in salita superiore della Noce, non è stata un incidente. È questa la tesi dei familiari della donna che si sono opposti alla richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero Giuseppe Longo.

I fatti risalgono alla notte tra il 31 agosto e il 1° settembre 2025, in un palazzo del Comune che ospita famiglie in emergenza abitativa oltre al distretto sociale del Medio Levante. La donna era precipitata dopo avere litigato con il compagno Marlo Stephano, 32enne, padre delle sue due figlie. L’uomo, difeso dagli avvocati Chiara Mariani e Luca Barontini, era indagato per omicidio preterintenzionale, ma gli accertamenti avevano evidenziato che non l’aveva spinta e che tra i due non c’era stata colluttazione.

Per i parenti, assistiti dall’avvocato Paolo Costa, occorre invece indagare ancora perché la dinamica dell’accaduto sarebbe incompatibile con un incidente o con un gesto volontario. La giudice Elisa Campagna ha fissato l’udienza il prossimo 17 aprile per valutare se archiviare il caso o disporre altri accertamenti.

Il compagno aveva spiegato di essere uscito dall’appartamento perché la donna lo stava picchiando. “Lei è uscita di casa e mi ha detto: se non torni mi butto“, aveva spiegato agli investigatori. Poi, secondo il suo racconto, sarebbe inciampata e caduta nella tromba delle scale morendo sul colpo.

La polizia era già intervenuta almeno due volte in quell’appartamento dove, oltre alla coppia viveva anche la sorella della donna con un bimbo.

Più informazioni
leggi anche
evelin moori
Le indagini
Morte della 30enne Evelin Moori, la procura chiede l’archiviazione per il compagno: nessuna responsabilità
evelin chomorro, precipitata scale
Le indagini
Precipitata dalle scale dopo una lite, la mamma e la sorella di Evelin: “Non si è uccisa, era una gran lavoratrice e amava le sue bimbe”
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.