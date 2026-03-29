Evangelico via dall’ospedale di Voltri, Piccardo e Frulio: “Servizio a rischio, la giunta chiarisca”

Genova. “All’indomani dell’annuncio che l’ospedale Evangelico lascerà il polo di Voltri, abbiamo chiesto con urgenza la convocazione di una commissione regionale dedicata per fare chiarezza su un passaggio che sta gettando nel caos il personale sanitario e creando forte preoccupazione tra i cittadini. Parliamo di un presidio fondamentale non solo per il Ponente genovese, ma per le vallate e tutta la riviera di Ponente: non può essere lasciato al proprio destino”. Lo dichiarano la vicecapogruppo Pd in Regione Katia Piccardo e il presidente del Municipio Ponente Matteo Frulio.

“In sinergia tra il lavoro in Regione e quello sul territorio – proseguono Piccardo e Frulio – abbiamo nuovamente sollecitato un’audizione che riteniamo non più rinviabile. Troppe sono le zone d’ombra aperte da una riforma che sta mostrando tutti i suoi limiti, a partire dal nodo irrisolto delle competenze tra Atsl e Aom, che rischia di scaricare inefficienze e disservizi su operatori e pazienti. Non possiamo permettere che a pagare siano ancora una volta i territori e chi ogni giorno garantisce la tenuta del servizio sanitario. A Voltri, come in tutto il Ponente, ci sono professionalità che negli anni hanno costruito servizi di qualità, a partire dal punto nascite, più volte messo a rischio dalle giunte di destra e oggi riconosciuto come un’eccellenza. Difendere queste realtà significa difendere il diritto alla salute”.

“La chiusura, seppur auspicabilmente temporanea, del Cup di Pra’ è solo l’ultimo segnale di un progressivo depauperamento dei servizi territoriali che va fermato subito. Non è accettabile continuare con annunci e rassicurazioni mentre, nei fatti, i problemi si aggravano e cresce il rischio concreto di perdere operatori sanitari, che invece rappresentano la risorsa più preziosa del nostro sistema. Serve una risposta immediata, seria e concreta: la giunta chiarisca quali scelte intende assumere per garantire continuità assistenziale, tutela dei lavoratori e qualità dei servizi. Su questo continueremo a vigilare con la massima attenzione, perché la sanità pubblica del Ponente non può essere oggetto di improvvisazione”, concludono Piccardo e Frulio.