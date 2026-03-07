European Community of Sport, la Regione passa il testimone alla Valle Stura

Genova. Sabato mattina la vicepresidente della Regione Liguria con delega allo Sport Simona Ferro e l’assessore regionale allo sviluppo economico, Alessio Piana, hanno partecipato al simbolico passaggio di consegne dalla Liguria, nominata nel 2025 da Aces Europe “Miglior Regione Europea dello Sport“, alla Valle Stura, scelta per il 2026 come “European Community of Sport”.

“Insieme all’assessore Alessio Piana – ha dichiarato il vicepresidente Ferro – ho passato il testimone agli amministratori di Campo Ligure, Masone e Rossiglione, alla presenza del presidente di Aces Europe Gian Francesco Lupattelli e dei tedofori che, da piazza De Ferrari, sono partiti alla volta della Valle Stura: una piccola impresa sportiva simbolo del percorso che accompagna il territorio per tutto il 2026″.

“La Valle Stura ha il cuore sportivo e questa nomina è davvero meritata. Una terra meravigliosa in cui tutti possono praticare attività fisica, sia all’aria aperta sia in strutture moderne e sicure, grazie anche agli interventi di riqualificazione dell’impiantistica da parte della Regione e delle amministrazioni locali. Sono che questo territorio saprà essere protagonista di un modello che interpreta l’attività sportiva come motore di comunità, benessere e futuro”.