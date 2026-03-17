Confronto con l’Europa, Spediporto a Bruxelles per la missione Confetra

Liguria. Due giorni di incontri a Bruxelles per la missione organizzata da Confetra nelle sedi delle principali istituzioni europee e alla quale ha partecipato il Direttore Generale Spediporto Giampaolo Botta.

Un appuntamento molto importante che ha voluto rappresentare, a livello europeo, i grandi e importanti dossier italiani riguardanti i settori delle merci, dei trasporti, della logistica.

Nella prima giornata, durante la quale il Direttore Botta ha sottolineato il fenomeno italiano dell’overcompliance normativa, su cui spesso, il nostro paese finisce per inciampare, la delegazione ha incontrato presso la DG Trade, Carlo Pettinato, Capo unità responsabile per le Relazioni interistituzionali; con Pettinato sono stati affrontati temi di grande rilievo, quali l’accordo con il Mercosur, i rapporti commerciali con India, Emirati Arabi, i paesi Asean, sui quali si attendono i contenuti dei prossimi accordi bilaterali.

Altro incontro molto importante, quello che si é svolto nella sede della Rappresentanza Permanente Italiana presso l’Unione Europea, dove la delegazione ha affrontato alcuni dei dossier più importanti legati ai settori doganale, marittimo e marittimo industriale. E’ stata ribadita la volontà, da parte della nostra rappresentanza governativa, di anticipare, al 1 luglio, una Handling Fee europea di 3 euro, per limitare l’introduzione di merce a basso costo dall’Asia, con un piano di armonizzazione europea che non veda penalizzata l’Italia. Un provvedimento che avrà, ovviamente, ripercussioni sul settore dell’e-commerce.

Nella seconda giornata, invece, spazio a due incontri di rilievo: il primo è stato quello con Pierpaolo Settembri, Vice Capo di Gabinetto del Commissario ai Trasporti dell’UE. Con Settembri Botta e gli altri componenti la delegazione hanno affrontato temi di grande attualità come quello del Ground Handler, della mobilità militare, dei LoLo Charges.

Nella sede del Parlamento Europeo, invece, si è svolto l’incontro con gli eurodeputati italiani Carlo Fidanza, Giuseppe Lupo, Giorgio Gori e Massimiliano Salini che fanno parte delle commissioni Trasporti, Mercato interno, Commercio internazionale, Affari sociali, Politica industriale e Ambiente.

Al centro del confronto il futuro di porti e aeroporti, ma molto spazio è stato dedicato anche ad argomenti “caldi” quali la transizione digitale, la digitalizzazione, il pacchetto energia (Ets) e anche le strategie che coinvolgono le isole e il Mediterraneo.

Una due giorni, dunque, particolarmente significativa per gli spunti emersi e per il dialogo che la delegazione Confetra ha aperto su temi di assoluto rilievo con i rappresentanti italiani negli organismi europei.