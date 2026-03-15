Esposto dei residenti contro i lavori di ristrutturazione del viadotto Bisagno

Genova. I residenti di via Laiasso contro i lavori del viadotto Bisagno perché preoccupati per la salute tanto che nei giorni scorsi hanno presentato ai carabinieri un esposto, tramite il loro rappresentante Giuseppe Occhiuto, con il quale chiedono anche la sospensione del cantiere. L’esposto è stato formalizzato presso la stazione carabinieri di Molassana.

Nella denuncia viene spiegato che “durante i lavori di ristrutturazione in atto da parte delle ditte incaricate da società Autostrade, di giorno e anche in orari notturni e in giorni festivi, questi producono molta polvere di vari tipi”.

La paura dei residenti è che ci sia dell’amianto. “Subiamo anche forti rumori dovuti dall’utilizzo di martelli pneumatici e dal montaggio e smontaggio dei ponteggi a cui siamo soggetti – continuano – e che ci impediscono di godere delle nostre proprietà private”.

Occhiuto aggiunge che “già in passato si sono verificate cadute di oggetti o pietre”. Un precedente esposto era stato depositato in Procura dal comitato di via Laiasso 10 lo scorso dicembre.