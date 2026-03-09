  • News24
Brutto incidente

Escono di strada con l’auto e precipitano nella scarpata, due feriti al pronto soccorso

Dopo il volo di diversi metri, una signora è rimasta incastrata nell'abitacolo

auto precipita in scarpata
Foto d'archivio

Santo Stefano d’Aveto. Brutto incidente questo pomeriggio in Val D’Aveto, più precisamente sulla provinciale 75 per Amborzasco, frazione di Santo Stefano, dove una persona è rimasta bloccata nell’abitacolo della propria auto a seguito di un incidente.

Secondo quanto riportato dai soccorritori, infatti, nell’auto erano presenti due persone, un uomo e una donna. Il primo è riuscito autonomamente ad uscire dall’abitacolo, mentre la moglie è rimasta incastrata nelle lamiere, dopo il volo di diversi metri nella scarpata sottostante.

Immediati i soccorsi, arrivati sul posto in forze con medici del 118, soccorso alpino e vigili del fuoco e carabinieri forestali. Dopo diverse decine di minuti di intervento, il recupero della signora, che dopo le verifiche sul posto è risultata per fortuna ferita in maniera non grave. Entrambi i coniugi, feriti, sono stati trasportati al pronto soccorso per accertamenti.

