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Centro

Paura in via XX Settembre, escavatore si ribalta e colpisce un autobus

L'operaio a bordo dell'escavatore è rimasto lievemente ferito ed è stato portato in codice giallo all'ospedale San Martino

Generico marzo 2026

Genova. Attimi di paura nel primo pomeriggio di mercoledì in via XX Settembre, dove la benna di un escavatore ha colpito un autobus distruggendo un vetro.

L’escavatore era manovrato da uno degli operai che lavorano nel cantiere dei quattro assi. Per motivi da chiarire si è sbilanciato, ribaltandosi, e ha colpito l’autobus.

L’operaio a bordo dell’escavatore è rimasto lievemente ferito, ma ha rifiutato il trasporto in ospedale. L’autobus ha dovuto terminare la corsa e andare in rimessa, l’altro mezzo è stato sollevato e riportato a piano strada. Qualche disagio al traffico per la presenza di vetri rotti sull’asfalto.

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