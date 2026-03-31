Ernia in concerto a Genova: ad agosto il live all’Arena del Mare

Genova. Anche Ernia ha scelto Genova per una delle tappe del Solo Per Amore Summer Tour, che lo vedrà protagonista dell’estate 2026 nei principali festival italiani e in Svizzera.

Il tour, prodotto da Thaurus, farà tappa al Genova Festival il 2 agosto all’Arena del Mare del Porto Antico per un evento organizzato da Mister Wolf in collaborazione con Duemila Grandi Eventi e Teatro Verdi Produzioni. I biglietti saranno in vendita online a partire da mercoledì 1 aprile alle ore 14.00.

L’annuncio del Summer Tour arriva dopo il grande successo della tournée nei palasport italiani, che nel mese di marzo ha fatto tappa a Jesolo, Roma, Napoli, Firenze fino a concludersi con un triplo appuntamento a Milano, confermando il forte legame dell’artista con il suo pubblico. L’impatto scenico dello show, che riproduceva l’entrata di un tribunale, ha contribuito a trasformare in immagini il concept narrativo dell’ultimo album “Per Soldi e Per Amore” e a proclamare la sentenza più importante: è solo per amore che la penna di Ernia è più consapevole, autoriale e vera che mai.

“Per Soldi e Per Amore” è il lavoro più intimo e introspettivo della carriera di Ernia: un disco che riflette sul passato, sulle figure chiave della sua vita e sulle motivazioni profonde che danno senso al quotidiano: dal lavoro all’amore, dalle amicizie al rapporto con i genitori. Con questo progetto Ernia si ferma a osservare il proprio percorso nel delicato passaggio dei 30 anni, un’età di transizione in cui le prospettive cambiano e ci si confronta con nuove consapevolezze: si riconoscono ferite e successi, si impara a convivere con la solitudine senza tradirsi e a dare valore alle relazioni.

“Per Soldi e Per Amore” è un viaggio nella maturità, un tentativo di sciogliere le dicotomie che da giovani possono diventare conflitti interiori, alla ricerca di una convivenza pacifica tra contrasti e fragilità. Un disco che avvicina e mette in dialogo le due anime dell’artista, Ernia e Matteo, completando un percorso che da sempre caratterizza la sua scrittura.