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Ernia in concerto a Genova: ad agosto il live all’Arena del Mare

L'artista porta nel capoluogo ligure il suo Solo Per Amore Summer Tour, che lo vedrà protagonista dell'estate 2026 nei principali festival italiani e in Svizzera

ernia

Genova. Anche Ernia ha scelto Genova per una delle tappe del Solo Per Amore Summer Tour, che lo vedrà protagonista dell’estate 2026 nei principali festival italiani e in Svizzera.

 Il tour, prodotto da Thaurus, farà tappa al Genova Festival il 2 agosto all’Arena del Mare del Porto Antico per un evento organizzato da Mister Wolf in collaborazione con Duemila Grandi Eventi e Teatro Verdi Produzioni. I biglietti saranno in vendita online a partire da mercoledì 1 aprile alle ore 14.00.

 L’annuncio del Summer Tour arriva dopo il grande successo della tournée nei palasport italiani, che nel mese di marzo ha fatto tappa a JesoloRomaNapoliFirenze fino a concludersi con un triplo appuntamento a Milano, confermando il forte legame dell’artista con il suo pubblico. L’impatto scenico dello show, che riproduceva l’entrata di un tribunale, ha contribuito a trasformare in immagini il concept narrativo dell’ultimo album “Per Soldi e Per Amore” e a proclamare la sentenza più importante: è solo per amore che la penna di Ernia è più consapevole, autoriale e vera che mai.

Per Soldi e Per Amore” è il lavoro più intimo e introspettivo della carriera di Ernia: un disco che riflette sul passato, sulle figure chiave della sua vita e sulle motivazioni profonde che danno senso al quotidiano: dal lavoro all’amore, dalle amicizie al rapporto con i genitori. Con questo progetto Ernia si ferma a osservare il proprio percorso nel delicato passaggio dei 30 anni, un’età di transizione in cui le prospettive cambiano e ci si confronta con nuove consapevolezze: si riconoscono ferite e successi, si impara a convivere con la solitudine senza tradirsi e a dare valore alle relazioni.

Per Soldi e Per Amore” è un viaggio nella maturità, un tentativo di sciogliere le dicotomie che da giovani possono diventare conflitti interiori, alla ricerca di una convivenza pacifica tra contrasti e fragilità. Un disco che avvicina e mette in dialogo le due anime dell’artista, Ernia e Matteo, completando un percorso che da sempre caratterizza la sua scrittura.

 

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